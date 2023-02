L'alcalde de Navàs, Genís Rovira, anuncia que no optarà a la reelecció

, l'actual alcalde deper lano optarà a la reelecció a les properesde maig segons ha anunciat amb una carta a les seves xarxes socials. Després de 8 anys com a regidor, els últims 2 com a batlle, explica que "arriba un moment que".Rovira afirma que pren la decisió després d'un actual mandat "", tant per la seva malaltia a l'inici -va patir una leucèmia- , com la, però "sobretot" pel fet de "-amb-", on "no hi ha hagut" i on s'han viscut situacions que "no haurien d'haver tingut lloc" en un pacte de govern "on".Rovira celebra tenir "la gran sort que la meva vida" i de tenir clar des del principi que el seu pas per l'Ajuntament "seria efímer". Per això assegura sentir-se "realitzat" per poder"amb la sort" de poder-se dedicar a la seva vocació: "l'ensenyament".Tanca la carta reivindicant "laal poble", trencant "dinàmiques negatives" des del 2008, "primer fora de l'Ajuntament i dins des del 2011". L'encara alcalde recorda que "de 15 anys de vida,i hem guanyat dues eleccions". "Aquí no s'acaba res, no podem deixar-nos perdre la feina feta durant tot aquest temps", conclou abans d'assegurar que continuarà treballant "per fer".