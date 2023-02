La víctima de la violació en grup de 2016 a Manresa denuncia sentir-se «desprotegida»

Una sentència que va causar indignació

La víctima que va patir la violació en grup de 2016 a Manresa quan tenia 14 anys que va omplir noticiaris i programes sensacionalistes a tot l'Estat, que van batejar el grup com a la Manada de Manresa, ha adreçat una carta als Informativos de Tele5 on denuncia sentir-se "" davant el fet que els seus agressors "i me'ls he de" tot "revivint aquell moment,".En la carta manuscrita que ha fet pública la cadena televisiva, la jove, ara ja major d'edat, lamenta que quan se'ls troba "he de soportar lesi com se senten" i inclús "pugen vídeos a les xarxes". La noia denuncia que els agressors "han arribat a" i que "tot i la sentència, continuo sense poder viure tranquil·la i sense poder sortir de casa per".En una sentència molt controvertida, l'va condemnar els individus per "" i no per "agressió", perquè va entendre que la víctima "". Aquesta sentència va ser avalada, posteriorment, per. A més, quan es va fer pública sentència, dos dels cinc condemnats, i els altres tres es troben en llibertat ja que van recórrer la sentència al Tribunal Suprem i per tant encaraTal i com explica la pròpia noia a la carta, l'octubre de 2016, cinc individus van, una menor de 14 anys en el marc d'una festa que va tenir lloc a les naus de l'de Manresa, darrera de la FUB. L'Audiència de Barcelona va dictar sentència l'octubre de 2019 i va condemnar per abús sexual i no per agressió els cinc dels joves, mentre que. L'Audiència va argumentar que la víctima "" i que, per tant, "no es va produir ni violència ni intimidació" i no es podia considerar agressió sexual.La sentència va causari a Manresa i a altres punts de l'Estat es van succeir. Totes les parts van recórrer la sentència al(TSJC). D'una banda, l'acusació particular, liderada pelde Manresa, i la Fiscalia demanaven que els fets fossin considerats agressió sexual i no abusos, mentre que les defenses dels acusatsEl febrer de 2021, el TSJC va avalar la sentència de l'Audiència de Barcelona que qualificava d'abusos sexuals la violació en grup de la menor i va mantenir les penes als condemnats, i només va elevar la indemnització a la víctima de 12.000 a 60.000 euros en considerar que l'va ser "extremadament intens" i "denigrant".Aquesta sentència també va ser recorreguda ali malgrat que dos dels condemnats van fugir del país, el jutge va mantenir la llibertat provisional per als altres tres , que no entraran a presó fins que la sentència sigui ferma.