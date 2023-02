La rehabilitació de l'estació de Renfe de Sant Vicenç de Castellet començarà l'any que ve

El projecte de rehabilitació integral de l'decontempla una inversió global de 7,5 milions d'euros i esta previst que sigui una realitat a mitjans de l'any 2025. El secretari general d'Infraestructures del, ha presentat el projecte aquest divendres l'Ajuntament i ha explicat que contempla la, i laque reforçarà la seguretat dels usuaris i millorarà la mobilitat i els recorreguts a peu. Les obres està previst que tinguin una durada de vint mesos i començaran l'any vinent.L'alcaldessa de Sant Vicenç de Castellet,, s'ha mostrat molt satisfeta per l'anunci perquè considera que era una "per posar al dia una estació que necessitava una reforma integral". A més, creu que permetrà "endreçar tot l'entorn i millorarà elsi l'encaix amb la resta del poble". Per la seva part, Flores ha destacat que "elva més enllà de les grans inversions i també suposa fer realitat actuacions a petita escala que milloren el servei de manera notable".Ara mateix el projecte està redactat i el proper pas serà la signatura d'un conveni entre l'Ajuntament i l'Estat perquè el consistori oficialitzi laque acolliran el pas ciutat i assumeixi el. La previsió és licitar les obres aquest 2023 i adequar l'espai per a les obres, i poder tenir acabat el projecte a mitjans de 2025.