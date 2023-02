Onze mil agents de seguretat ciutadana dels Mossos canvien d'uniforme després de 40 anys

"Un canvi important", segons el conseller elena

Els agents dels Mossos d'Esquadra amb el nou uniforme. Foto: Pere fontanals

Una inversió de gairebé 11 Milions d'euros

Els onze mil agents de seguretat ciutadana delshan estrenat aquest divendres o estrenaran en el seu proper torn elque lluirà la policia catalana després de 40 anys amb lao la gorra policial més tradicional. Aquest divendres s'ha fet la presentació de la nova uniformitat durant el canvi de torn de matí a tarda a la comissaria de la, amb la presència del conseller d'Interior,Onze mil agents han estrenat camisa, pantaló i gorra, però no tots ells han pogut fer el mateix amb la, que s'ha repartit a les zones més fredes del país, o sigui a les regions deli de, segons ha explicat en un apart amb la premsa el director general de la policia,. Els agents de les altres regions policials aniran rebent les jaquetes "a mesura que surtin de fàbrica", ha explicat, "ja que la comanda és molt important i ens les van subministrant a mesura que surten amb el". La resta d'agents, "aquells que no van uniformats en la seva activitat diària", rebran la roba més endavant, "abans del mes de juny".El nou uniforme manté els colors distintius del cos policial,, tot i que el blau és significativament més fosc;i passa a ser de tipus esportiu, amb visera llarga i sense corona fixa, i un dels canvis destacats és que el tallatge de la camisa és, adaptant-se sempre a les mesures de l'agent -els pantalons ja tenien tallatge diferenciat anteriorment-.L'importantno ha estat l'únic contratemps per a vestir tant agent en uns terminis raonables. Un cartell intern en una porta de dins de la comissaria de Manresa avisa que "els agents que han fet sol·licitud de, han de retornar les peces a canviar el més aviat possible". Un agent explica, sorneguerament en veu baixa, que la presa de mida als agents es van fer a l'estiu "en plena", però la roba "ens ha arribat ara,, i a més d'un no li entra".En el briefing de canvi de torn d'aquest divendres al migdia han coincidit els agents que sortien amb l'uniforme antic, i els que entraven, ja amb la nova estètica. El conseller Elena, que ha presidit el relleu, ha destacat que més enllà de l'estètica, és "un canvi important, ja que hem d'entendre que l'uniforme és undels agents".Per això, el nou equipament és "i permet unadel cos per a la ciutadania", ha destacat. A banda que transmet una imatge "d'acord a una policia moderna que és, no només aquí, sinó a nivell internacional".El 7 de març de 2022 es va adjudicar la licitació del contracte per al subministrament del nou vestuari per a les unitats de seguretat ciutadana amb unde 10.885.402 euros. En total, el contracte inclou un total d'unes, distribuïdes en 84.240 camises de màniga curta, 60.148 camises de màniga llarga, 79.621 pantalons elàstics, 27.064 folres interiors, 18.486 gorres operatives i 14.965 caçadores tècniques amb desmuntable tèrmic.Durant l'estiu, es va dur a terme l'a diverses comissaries del territori, i des de principis d'any s'està distribuint el material a totes les dependències policials, perquè tots els membres del cos de Mossos d'Esquadra tinguin la nova uniformitat durant aquesta primavera.se l'està dotant de gorra operativa, camises de màniga curta, camises de màniga llarga, pantalons elàstics, folres interiors i una caçadora tècnica amb desmuntable tèrmic interior.Els uniformes vells, que han quedat desfasats, el va dissenyar, i es van estrenar al 94 amb el desplegament dels mossos com a policia autonòmica.