«El camí de l'Adnan», el punyent relat d'un ferit de guerra que NacióManresa descobrirà en cinc episodis

que un dia surts de casa en bicicleta per anar comprar pa i que el proper cop que hi tornes és al cap de setmanes i intubat per tot arreu?com seria viure sabent que si passeges pel carrer acompanyat, el més segur és que et disparin per l'esquena?haver de marxar del teu país d'amagatotis i viure com un refugiat sense pràcticament cap dret?com seria que amb 14 anys t'aïllessin en una habitació d'hospital durant gairebé vint-i-quatre mesos?passar-te quatre anys sense veure la teva família?L', el dia a dia i lase'ns mengen. No tenim temps d'assimilar una notícia que ja ens en planten cinquanta més al davant que li prenen. I així anem passant, amb lesper estar pendents de tots elsque ens arriben, però senseni parar esment en (gairebé) cap.Tanmateix, a vegades les circumstàncies ens obliguen a. I tot pren un altre sentit que fins llavors lade l'Ho veig, ho vull, ho tinc ens havia impedit copsar. A l'va passar-li una mica això: "Jo vivia en una ciutat com Manresa i feia una vida com qualsevol: anava a l'institut, feia extraescolars, quedava amb els amics, sortia a fer esport...". Però lava esclatar. La de, l'any. I els carrers i les places van passar d'estar plenes de gent a envair-se dearmats fins les dents. "".L'Adnan fa quatre anys que viu a. Elque el va dur fins aquí va començar el, el dia en quèi va deixar-lo, amb només 14 anys, enÉs una història tan, que hem decidit explicar-la tal com ell mateix ens la va narrar a nosaltres. Sota el títol d', NacióManresa publicarà(cada dimarts i dijous) und'aquest joveque va arribar a Catalunya gràcies a una entrevista innocent. El camí de l'Adnan consta de, el primer dels quals es podrà llegir el