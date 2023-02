El CE Manresa vol recuperar les bones sensacions contra un rival directe, la SD Formentera

Unamb cinc baixes vol sortir delen què es troba immers i recuperar les bones sensacions aquest diumenge, a partir de les 12 del migdia, alen un partit que tornarà a ser de, contra la, que es troba just darrere dels blanc-i-vermells en la classificació general, a només 1 punt d'ells.El partit de diumenge serà vital perdesprés que els homes de Ferran Costa només hagin sumaten les darreres set jornades, amb un empat agònic a casa contra l'Espanyol B i una victòria per la mínima, també a casa, contra l', La resta de partits s'han saldat amb derrotes, si bé és cert que s'ha enfrontat als quatre primers classificats i a dos rivals amb molt ofici.Malgrat aquesta crisi de resultats, el CE Manresa encara es troba en una còmodaa la classificació, a només un punt de les places de play-off després de ser superat pelaquesta darrera jornada. La situació, però, pot canviar severament en cas d'un mal resultat aquest diumenge contra el Formentera. L'equip balear es troba a només un punt dels manresans, però junt a ell hi ha l'i l'amb la mateixa puntuació, que esperen una ensopegada manresana per superar-lo.De cara al partit,haurà de tornar a moure el taulell sobre el terreny de joc per cobrir les baixes que acumula l'equip. A les lseions des de primers de temporada d', cal sumar-hi les que es van produir a, el 8 de gener passat, de. El davanter està descartat, mentre que la possible presència al partit del pivot se sabrà durant les properes hores, malgrat que tot fa pensar que encara no estigui a disposició del tècnic. Pelegrín tampoc saltarà al terreny de joc després de la vermella que va rebre a Santa Eulària des Riu , de manera que l'entrenador haurà de buscar-li parella de central aEn la tercera jornada de la primera volta, el CE Manresa va aconseguir un empat a 1 a Formentera amb gol de Noah i, tot i que ho va tenir tot de cara per emportar-se el triomf, l'equip illenc va marcar el seu gol en temps afegit.