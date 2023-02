Un bagenc s'enfronta a 12 anys de presó per abusos sexuals a una menor

Lademana una pena de 10 anys de presó per a un bagenc -no ha transcendit la població concreta- acusat d'i 2 anys més peren el judici que se celebrarà a l'el proper dijous 9 de febrer.Segons l'escrit de l'acusació, els fets es remunten al mes de juny de 2019 quan l'home, major d'edat, va contactar amb la nena a través d'i van quedar a casa d'ell el 10 de juny.Un cop a casa, l'acusat li va proposar a la menor tenir, i malgrat que ella s'hi va, va acabar tenint-ne, sense penetració, degut a la seva insistència. Dos dies més tard, l'acusat va assaltar la noia a lesper tornar a quedar, i davant de la seva negativa, va amenaçar-la dea les xarxes socials.Davant d'aquests fets, la Fiscalia acusa l'home d'un delicte d'abús sexual a menor de 16 anys, pel qual demana, i un altre delicte de proposta sexual a través d'internet, pel que li demana. A més a més, també demana la prohibició d'durant 10 i 5 anys més al compliment de la pena, i a estar endurant 8 i 5 anys més després de sortir de presó.Pel que fa a la, la Fiscalia demana una indemnització de 15.000 euros pelspatits per la víctima.