Aquesta és la popular cuinera que assistirà a la celebració del centenari de La Casa del Bacallà

Una de lesmés estimades de lai lade casa nostra participarà, aquest dissabte 4 de febrer, de la celebració dels 100 anys de La Casa del Bacallà de Manresa, que es durà a terme a partir de les dotze del migdia a la la(just davant del forn de pa Montlló).Es tracta de, la popularment coneguda com l', que manté unaamb la família que regenta el negoci manresà des del. El dia 16 d'aquell mes, juntament amb l'equip del magazín televisiu Divendres , la cuinera mataronina va traslladar-se a la capital del Bages per compartir amb(una de les ànimes de La Casa del Bacallà)que tinguessin el bacallà com a protagonista. I és que a banda de la seva faceta com a, l'Àvia Remei havia estat durant dècades al darrere del taulell de, una bacallaneria ubicada al cor de Mataró. Aquella experiència, juntament amb la sevai la manera tan amena i particular d'expressar-se, van portar-la a participar en diversos programes tant de ràdio com de televisió, així com també a publicar, d'entre els quals en destaquenRemei Ribas assistirà a la festa de celebració de l'del carrer Sant Miquel i compartirà amb tots els assistentssobre el producte estrella i veritable protagonista de la jornada: el bacallà.