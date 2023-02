El suport del Govern a la Fàbrica Nova es concretarà fora de la inversió dels pressupostos

El Projecte de pressupostos de la Generalitat per a 2023 contempla unes inversions directes a Manresa de 13,9 milions d'euros . Hi ha destinats més de 4,5 milions per a la novaa la Catalunya Central, que preveu partides de 21 milions més per als exercicis 2024 i 2025. També hi ha una inversió de 4 milions d'euros per a la remodelació de l', que s'ha de repetir en el següent trienni amb al mateix import anual. També hi ha 1,1 milions per a la variant del, i fins a catorze inversions directes més que afecten la ciutat.Però no hi ha ni un euro per al projecte del pol tecnològic i universitari de la, que en canvi sí que va fer entrar una partida de 10 milions d'euros als pressupostos de l'Estat que es van aprovar fa poc més d'un mes, i la inversió municipal que fins i tot supera aquesta xifra només amb laque suposen el solar.L'Ajuntament de Manresa ha assegurat a, però, que el Govern de la Generalitat concretarà "en els propers dies" elde la Fàbrica Nova, que serà fora de les partides d'inversió directa que contempla el projecte de pressupostos presentat aquest dimecres.