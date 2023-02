Futurs metges i infermers aprenen a treballar en equip al CISARC d'UManresa

Treball interdisciplinari i en equip

Un cas de 5 hores de durada

Una experiència enriquidora, interessant i gratificant

Una bona eina docent per a l'aprenentatge d'habilitats

Un 12% dels pacients atesos alpateixen. D'aquestes, un 70 % serien evitables d'acord amb l'estudi(Eventos adversos ligados a la asistencia en los servicios de urgencias de hospitales españoles).Partint d'aquesta realitat i amb l'objectiu de millorar el treball conjunt de, el(CISARC) ha acollit durant el mes de gener les primeresadreçades a estudiantat dels darrers cursos d'aquestes dues professions. Hi han participat 151 estudiants, dels quals 48 estan fent el sisè curs del grau ende la UVic-UCC i 107 estudien quart curs del grau ena la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa.Aquesta ha estat la primera experiència de simulació interdisciplinària que s'ha dut a terme amb estudiantat de Medicina i Infermeria a la. Segons, coordinadora de simulació als estudis de Medicina i membre de l'equip del CISARC, l'objectiu final d'aquesta activitat ha estat potenciar les habilitats comunicatives i el treball en equip interprofessional, "sempre amb l'objectiu de millorar els resultats clínics amb els pacients i d'evitar al màxim les complicacions que es produeixen en l'àmbit hospitalari"."El que volem", afegeix Griselda Gonzàlez-Caminal, "és que els futurs professionals incorporin la perspectiva d'equip i que aprenguin a aprofitar al màxim les sinergies". De fet, el disseny d'aquesta activitat ja és un exemple de treball en equip i interdisciplinari, perquè hi han participat docents dels graus de Medicina i d'Infermeria, a més dels professionals especialitzats en simulació del CISARC.L'activitat en la qual han participat els futurs professionals de la Medicina i la Infermeria es desenvolupa en tres estadis. En el primer, se simula l'd'un hospital que cal estabilitzar i ingressar. Un cop a planta, la situació del pacient empitjora a causa d'un. En el segon estadi, la situació es continua agreujant i el pacient pateix unaque requereix iniciar maniobres de RCP i d'una intubació posterior. En la darrera etapa de la simulació, cal comunicar a la família l'del pacient.La simulació del cas s'allarga durant, una durada similar a la que tindria una situació real. En tots tres estadis, metges i infermers han de treballar en equip i comunicar-se de manera correcta i eficient en benefici del pacient. Segons Griselda Gonzalez-Caminal, és un cas que "eleva a un gran nivell de realisme" una situació que es podria produir en un hospital i que fa més conscients els futurs metges i infermers de la importància del treball en equip i de la comunicació.Al final, acabaran treballant junts, per tant, és important i necessari que aquesta, aquest contacte amb professionals, es produeixi abans que arribin al món laboral. Metges i infermers són el "tàndem per excel·lència" de l'assistència sanitària i treballar prèviament de manera conjunta afavoreix que cada professional tingui clar el seu rol i el de l'altre professional i com aquest coneixement afavoreix el resultat final de la feina que fan., estudiant de sisè curs de Medicina, ha estat una de les persones que ha participat en aquesta primera simulació interprofessional. L'ha qualificada de "molt enriquidora, perquè et posa en una situació molt real. Fins ara, les simulacions eren entre nosaltres". Segons Beà, ha estat una activitat que li ha permès ser encara més conscient de la importància de la comunicació, de la transmissió d'informació i de la tensió que es pot arribar a produir entre professionals. Ha estat, ha dit, una "experiència de coneixement humà"., una altra estudiant de Medicina, considera que aquest tipus de simulacions són "essencials" perquè els estudiants no s'hagin de trobar per primera vegada en un hospital en una situació com aquesta. "Viure el treball en equip d'aquesta manera és gratificant. T'adones que tothom té uns coneixements i que tots tenen el seu valor".Per a, estudiant de quart curs d'Infermeria, l'experiència ha estat "molt interessant, perquè permet veure el treball en equip més enllà de la teva pròpia professió, adonar-te que cadascú té unes funcions i saber-te comunicar amb altres professionals". Això, afegeix, "ens ajuda a veure com serà la pràctica de la professió quan acabem els estudis i ens incorporem al món laboral".Experiències decom aquestes són "enriquidores per a tothom, perquè tothom aprèn dels altres". És l'opinió d', docent de la Facultat de Medicina, que posa en valor els aprenentatges sobre la importància del treball en equip i la coordinació., docent d'Infermeria de la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa, explica que un altre element positiu d'aquesta activitat és trencar amb alguns estereotips sobre els col·lectius professionals. A més, afegeix que permet treballar el respecte, l'empatia i la comunicació eficient. Amb aquesta simulació "futurs metges i infermers s'adonen que amb aquesta manera de treballar les coses van millor per a tothom: per als professionals i per als pacients". En aquest mateix sentit, la també professora del grau en Infermeria d'UManresa,, afirma que és una simulació que ajuda futurs metges i infermeres a adonar-se que "són un equip i que per tenir cura del pacient han d'interactuar i saber-se comunicar".