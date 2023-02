Cardona inverteix prop de 40.000 euros en la millora de parcs infantils

Inversió prevista per al 2023

Durant els darrers mesos, l'ha fet una forta aposta per millorar elsmunicipals, amb prop de 40.000 euros invertits. Aquestes propostes han estat, en bona part, treballades i sorgides a partir de les sessions del, on nens i nenes de la vila traslladen, mitjançant l'òrgan participatiu amb l'Ajuntament, inquietuds i propostes de millora, un model de cogovernança per tal de fer protagonistes als infants en la presa de decisions de la vila.Als'ha remodelat pràcticament la totalitat de l'espai, afegint un element inclusiu i canviant el paviment. Per altra banda, a la, s'ha creat un nou parc afegint un gronxador inclusiu i un tobogan amb rocòdrom. Als'hi ha afegit un pont de cordes que s'ha incorporat a l'estructura del parc.En el cas de latambé s'ha creat un nou parc infantil, a la zona de la llera del riu, i que complementa tot l'ja existent (zona autocaravanes, camp de futbol o zona de pícnic). En aquest espai, a la Coromina, s'hi ha instal·lat una tirolina i s'ha complementat amb altres elements infantils, així com un espai com a parc de salut. Per altra banda, als'hi ha fet arranjaments de l'enjardinat.De cara al pressupost d'aquest any 2023 s'ha destinat una partida de 18.000 euros per adequar eli, així, es completarà la millora de parcs infantils de Cardona.