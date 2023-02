Aquests són tots els actes de la Festa de la Llum de Manresa 2023

El constructor Agustí Cots i Calsina, pregoner de la Llum 2023

Es renova l'espectacle El Pacte de la Concòrdia

Jardins de Llum estrena espectacle inaugural

Inici de la festa amb el Joc de Ciutat de la Llum

Una festa que commemora l'arribada de la Misteriosa Llum

Tot a punt perquècelebri els actes de la, que arrencaran l'11 de febrer amb eli finalitzaran el 5 de març amb la. Aquest dijous s'ha fet la presentació del programa , que ha anat a càrrec de la regidora de Cultura i Festes,; el president de l'Associació Misteriosa Llum,; la comissària de Jardins de Llum,, i el president del Gremi de Constructors de Manresa i Comarques,, entitat administradora d'enguany, coincidint amb la commemoració del seu 700è aniversari. Es tracta del tercer gremi més antic de la ciutat i l'únic medieval que perdura en l'actualitat.Per aquest motiu, elha presentat diversos actes, entre els quals destaca l'estrena de l'Memorial 700 anys del Gremi de la Construcció de Manresa i Comarques, que s'inaugurarà el 20 de febrer a 2/4 de 7 de la tarda a lai. L'obra ha estat creada per l'arquitecte especialista en sostenibilitatUna altra de les activitats organitzades pel Gremi serà el, amb la col·laboració de l', el 18 de febrer, d'11 del matí a 2 del migdia, a Sant Domènec. El mateix matí, la plaça acollirà laConstruïm el mural de la Llum. D'altra banda, també esDe Mestres de cases a constructors (2a edició revisada), sobre la història de l'entitat, escrit per l'historiador. Tindrà lloc el 24 de febrer a les 7 de la tarda a l'Auditori de la Plana de l'Om.Els administradors de la Llum també han impulsat elPaisatge urbà de Manresa. La Llum 2023. Les obres es poden enviar afins al 10 de febrer. L'exposició fotogràfica es podrà veure a la biblioteca del Casino del 14 de febrer al 5 de març. Els'ha unit a la commemoració amb una, que s'inaugurarà el dia 24 a les 18.30 h, a la seva seu (Plana de l'Om, 6).El constructor i aparellador(Manresa, 1942) serà qui formuli elde la Llum, que enguany retorna al Saló de Sessions de l'Ajuntament de Manresa, el divendres 17 de febrer, a les 7 de la tarda. En la seva trajectòria, Cots ha participat en importants obres de Manresa com l'execució de la presa del; la rehabilitació del; la reconstrucció del; la construcció del, i la nova, entre d'altres.Format com a aparellador l'any 1964 a l', l'any 1966 va agafar les regnes de l'empresa constructora, juntament amb Josep Claret Tarrés.Durant vuit anys, va ser membre del Comitè Executiu de la. També va participar en la creació de la. Des del 1978 va formar part de la junta del Gremi de Constructors d'Obres de Manresa i Comarca, primer com a vocal (fins al 1997), després com a vicepresident (fins al 2002) i, finalment, com a president (del 2002 al 2015).L'any 2008 va rebre el Premidins els 5ens, promoguts pel Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona. La delegació del Bages, Berguedà i Anoia delli va atorgar també el. D'altra banda, va formar part en dos períodes diferents de la directiva del: a les temporades 81-82 i 82-83, com a vicepresident, i entre les temporades 92-93 i 2012-13, primer com a vicepresident i després com a vocal.Pel que fa al pregó infantil, es farà el mateix divendres 17 de febrer, a les 10h, també al Saló de Sessions de l'Ajuntament. Enguany anirà a càrrec de l'Durant la presentació, s'han explicat les novetats de l'espectacle El Pacte de la Concòrdia, que representa l'acord entre elque va permetre desencallar la construcció de la Séquia.L'actuació ha renovat el guió i es desenvoluparà a la Plaça Europa, el 20 de febrer a les 8 del vespre, tot consolidant-se com un espectacle de, on també es representarà l'. Hi participaran els, la, els, lai laPrèviament, a la mateixa tarda, s'haurà fet la recollida simbòlica de l'aigua de la Séquia a la Ben Plantada, a 1/4 de 8 de la tarda, i l'a la plaça Sant Domènec, a 2/4 de 8 del vespre.Per novè any consecutiu, la Llum incorpora, un festival d'sobre la llum i l'aigua que ja s'ha convertit en una de les propostes imprescindibles del programa. Enguany es farà el cap de setmana més proper a la festivitat, amb una durada de dos dies. Serà el 18 i el 19 de febrer, de 2/4 de 7 de la tarda a 2/4 de 10 de la nit a diversos espais del: Sant Domènec, Plana de l'Om, Carrer Sant Miquel, Plaça Major, Carrer del Balç, Carrer Sant Andreu, l'Anònima, capella de Sant Ignasi Malalt, Sala Gòtica i Espai 1522.Jardins de Llums unirà la tradició i l'art contemporani gràcies al treball d'. El públic que visiti les obres podrà descobrir una nova manera d'habitar els carrers i edificis del Centre Històric. També hi haurà actuacions de creació digital, dansa i música.Enguany, com a novetat, hi haurà l' espectacle inaugural de Jardins de Llum, sota el nom de A taste of nature . Serà el dissabte 18 de febrer, a les 8 del vespre, a la plaça Major, i anirà seguit delde. A taste of nature és unaque es podrà veure a la façana de l'Ajuntament, amb l'actuació en directe de la vídeoartista, acompanyada de la violoncel·listaEl festival Jardins de Llum forma part del projectei és organitzat per lai l'Ajuntament de Manresa, sota la direcció dei la col·laboració de nombroses entitats.La Festa de la Llum s'iniciarà el dissabte 11 de febrer, amb el Joc de Ciutat de la Llum, a càrrec del CAE, per diferents places del Centre Històric . Seguint el programa, el dimarts 14 de febrer es lliurarà eli el dijous 16 de febrer es farà un recorregut pels carrers de la Llum per conèixer l'origen dels seus noms, organitzada pelDel divendres 17 al dimarts 21 de febrer, dia de la Llum, tindran lloc els actes principals de la Llum. A banda dels que s'han esmentat, hi haurà, entre d'altres, la(19 de febrer), el(19 de febrer), les jornades de portes obertes a l'i al(19 de febrer) i les visites al(21 de febrer). El dia 21, al matí, hi haurà l'espectacular pujada i baixada de les escales de l'església del Carme a càrrec de lai els actes tradicionals a la plaça Major, amb lai laEl següent cap de setmana, 25 i 26 de febrer, es farà la, organitzada per l'i l', que enguany potenciarà escenaris com de la plaça de Milcentenari. I el 5 de març tindrà lloc la Transéquia, organitzada per la. Els detalls dels dos esdeveniments es donaran a conèixer en els pròxims dies.La Festa de la Llum de Manresa -distingida com ades de l'any 2009, ides de l'any 2015- se celebra cada any el 21 de febrer, dia festiu. Commemora, segons la tradició, la vinguda d'una-provinent de la muntanya de Montserrat fins al temple del Carme- que va afavorir la concòrdia entre l'església i la ciutat, cosa que va permetre desencallar les obres de, per portar a la ciutat aigua del riu Llobregat.La festa està organitzada per l'Ajuntament de Manresa i l', que es nomena cada any amb la voluntat d'enriquir la festa i fer-la més diversa, plural i oberta. També juga un paper cabdal en la festa l'Associació Misteriosa Llum, que és l'entitat que vetlla pel seu manteniment, els seus valors i la seva continuïtat.La imatge del cartell de la Festa de la Llum d'enguany és obra de, graduada en Comunicació Audiovisual per la Universitat de Vic i dissenyadora gràfica autodidacta. Ha combinat treballs de disseny gràfic creatiu, com els cartells de la Innocentada de Manresa 2018, 2019 i 2020, amb altres feines des del 2016. Fa poc més de mig any que s'ha consolidat com a dissenyadora gràfica freelance (), després d'haver estat els últims tres anys treballant com a preimpressora de gran format. Paral·lelament, es troba ampliant els seus estudis en Disseny, Identitat i Construcció de marca, per tal d'especialitzar-se en brànding.