L'avinyonenca SUD Renovables multiplica la facturació per quatre en dos anys

L'avinyonenca, líder ena Catalunya, ha facturat més dedurant l'any 2022, pràcticament el triple que el 2021. Des de 2020, la companyia pràcticament ha multiplicat per quatre les seves vendes. El 2021 ja va ser un any de gran creixement per a SUD Renovables, que va duplicar la xifra d'instal·lacions, superant les 300, i també la quantitat de. Aquest fort creixement registrat ha fet que l'empresa hagi triplicat elfins a 150 durant el 2022 i que prevegi superar els 180 durant aquest any. De fet, la falta d'instal·ladors de qualitat en ellimita el ritme de creixement de la companyia, segons asseguren.En potència instal·lada, el creixement també és. L'any 2020, SUD Renovables va instal·lar 4,5 MWp, l'any 2021 8 MWp i aquest 2022 l'ha tancat amb més de 22 MWp instal·lats. Es tracta de la quantitat d'electricitat equivalent a la que consumeixen més de 10.000 llars.Per al 2023, les seves previsions són de rècord: superar els 35 MWp instal·lats. A més, té previst començar a executar alguns dels primersque està desenvolupant (200 MWp), confiant en l'agilització dels tràmits administratius. Durant 2023, SUD també testejaràamb sistemes d'acumulació. La companyia treballa per optimitzar encara més les instal·lacions i prova tecnologies fotovoltaiques alque té a les seves instal·lacions d', on ja ha testejat amb èxit panells flexibles.