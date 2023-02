Imagina't tornarà al Teatre Conservatori amb «Mon Petit Souvenir» de la companya La Bleda

La programació per a públic familiar d'torna aquest dissabte a 2/4 de 6 de la tarda, alamb l'espectacle Mon Petit Souvenir de la companyia, un muntatge, recomanat a partir de 3 anys, amb la pallassaNits d'estiu, fons marins impressionants, mosquits que no ens deixen en pau, ombrel·les que costen d'obrir, passejades en bicicleta... Lesque tots tenim al cap, aquells records inesborrables!La pallassa Helena Escobar obre les portes de la seva rulot per gaudir d'aquelles vacances presents en el nostre imaginari. Aventures simpàtiques, divertides i musicals que ens parlen del dia a dia estiuenc i ens ensenyen els valors de la: viure a l'exterior, tenir cura del medi ambient i conviure amb altra gent. Feu les maletes, que marxem!El preu de lesper veure Mon Petit Souvenir és de 8 euros (6 euros amb Carnet Imagina't) i es poden comprar a les taquilles del teatre Kursaal o per internet El proper espectacle de la programació d'Imagina't serà el dissabte 11 de febrer a 2/4 de 6 de la tarda a l'Espai Plana de l'Om amb Núvol, núvol de la companyia