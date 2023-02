El PP Manresa també s'apunta a inflar el discurs sobre la inseguretat a la ciutat

La Taula per la Seguretat constata un descens general de l'activitat delictiva

El, que la setmana passada va anunciar que es presenta a les eleccions municipals de maig a la ciutat amb Josep Lluís Javaloyes com a cap de llista , ha seguit l'exemple d'altres precandidats electorals i la seva primera manifestació pública després del seu anunci ha estat inflar el discurs sobre la suposadaque viu la ciutat.El fet que a la darrera reunió de la, que reuneix, entre d'altres, tots els cossos policials, es constatés que durant el 2022 es va viure unaen domicilis respecte el 2019 (el darrer any pre-pandèmia) i un manteniment enamb violència i intimidació, no ha frenat el candidat de la formació espanyolista, igual que no ho va fer abans amb els candidats de Junts, el PSC, Ciutadans, Impulsem o el FNC.Javaloyes assegura que "" per la ciutat a causa de les "" del govern municipal, i es mostra convençut que "a mitjà o curt termini", les dades delinqüencial a Manresa augmentaran ja que, afirma, hi ha una "" amb el que "no es denuncia o bé quan la denúncia no segueix el seu curs".L'alcaldable assegura que l'Ajuntament "ha de posar les eines en formació i en prevenció" necessàries i reivindica la "" per fer complir les ordenances i les lleis i fer front, "amb contundència", a l'incivisme.La percepció de la població no es poden mesurar amb dades objectives, però les dades delinqüencials, sí. Les xifres d'activitat delictiva a Manresa de 2022 es van situar per sota de la del 2019 , l'últim amb el qual es pot fer una comparació realista pel fet que era anterior a les restriccions a causa de la pandèmia de la 2019. Van baixar especialment elsi que fa poc més d'un any van motivar la creació de lade Manresa, especialment elsEntre les dades, destacava un descens del 30% respecte el 2019 dels, fins i tot en el darrer tram de l'any, una època en què tradicionalment tenen lloc la majoria de delictes d'aquest tipus, i es va constatar una baixada també dels. També es van mantenir enles dades dei en empreses. Igualment, les dades deja havien disminuït molt amb la pandèmia (un 60% el 2021) i el 2022 s'han mantingut respecte d'aquests dos anys als mateixos nivells.A nivell d', la Policia Local de Manresa va constatar que les dades positives en matèria de delinqüència van permetre fer un control més exhaustiu d'aspectes com el, aspectes relacionats amb la(sense llicència, deslligats, etc.), temes de, control de, etc.