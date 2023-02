Pedro Martínez dona més mèrit al rival que desmèrit al seu equip

Tuomas Isalo ha quedat satisfet amb la implicació dels seus jugadors

, entrenador del, ha reconegut la superioritat del Telekom Bonn durant el partit de la Basketball Champions League . Aquesta superioritat l'ha fet mereixedor de la victòria final. "No estic sorprès de com han jugat", ha comentat un Martínez que creu que el seu rival està molt ben entrenat.L'entrenador de l'equip bagenc no ha volgut entrar en valorar l'quan les coses no van bé al seu equip i ha posat en valor la. "Hem perdut perquè", ha explicat Martínez.Tampoc ha volgut catalogar com a aspecte clau del partit la defensa dels seus jugadors. Elsanotats pel Telekom Bonn han estat relativitzats pel tècnic i ha tirat d'estadística. Aquesta nit, els alemanys han tingut un encert delquan durant la temporada arriben al 40%. "Aquesta és la realitat", ha assegurat Martínez.L'entrenador del Telekom Bonn,, ha destacat que el pla de partit els ha sortit a la perfecció i ha quedat molt satisfet amb la implicació de tots els seus jugadors i de tots els aspectes estadístics del joc.Isalo no ha volgut valorar si l'objectiu del seu equip és entrar a lai ha preferit centrar-se ens objectius més del dia a dia com anar millorant. Ha considerat Pedro Martínez com un tècnic que l'ha inspirat en la seva carrera.