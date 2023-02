Elnomés ha aguantat els primers deu minuts contra el. Uns mals segon i tercer quart i les facilitats que l'equip deha ofert en defensa han posat la victòria en safata alque ha aprofitat la situació per cosir a triples la cistella bagenca. El Baxi Manresa ha aconseguit aturarperò s'ha descuidat de defensar a la resta de jugadors rivals. El Telekom Bonn ha sumat un total de 15 triples.El Baxi Manresa ha sortit amb. El Telekom Bonn, amb TJ Short, Karsten Tadda, Tyson Guard, Leon Kratzer i Finn Delany. L'equip alemany ha començat imprimint un alt ritme de joc (2-10, minut 3). Harding ha capitalitzat la reacció local. El nord-americà és d'aquells jugadors que mai s'amaga. Sis punts seguits de l'escorta empataven a 10. Després, Vaulet sumava un 2+1 per avançar el seu equip per primer cop (13-10, minut 5).ha trencat des del tir lliure un parcial que ha arribat a l'11-0. El Baxi Manresa ha seguit amb el seu joc i ha arribat a tenir sis punts al seu favor (17-11, minut 7). Malcom ha assumit la responsabilitat anotadora del seu equip. El Telekom Bonn ha anat remuntant i ha aconseguit acabar el primer quart un punt per davant (22-23).La igualtat ha continuat als segons deu minuts.feia aixecar els espectadors amb un 3+1. Entre Delany i Malcom han seguit produint pel cantó alemany. Els dos jugadors han estat els principals artífexs del tomb que ha patit el marcador. Del 29-25 s'ha passat al 29-33. Pedro Martínez ha demanat. Aquests seixanta segons no han servit per tallar la mala dinàmica dels bagencs. El Telekom Bonn ha seguit incrementant la seva renda i el tècnic local s'ha vist obligat a demanar un(29-38, minut 18). Aquesta segona pausa ha estat més fructífera. El Baxi Manresa ha retallat quatre punts. Malcom ha avortat la reacció local amb un triple al límit del descans (33-41).Dos triples seguits del Telekom Bonn complicaven l'escenari per al Baxi Manresa.responia també des de la línia de tres. Geben feia una espectacular esmaixada. Però eren accions massa aïllades per pensar que els bagencs podien inquietar el seu rival. I més quan els alemanys anotàvem un triple rere un altre. Ladonava massa facilitats., després d'uns partits sense intervenir, ha tornat a tenir minuts. El mataroní ha respost amb un triple. El marcador, però, ja era massa distant (51-68, minut 30).Els darrers deu minuts han estat un tràmit. O unaper a un Baxi Manresa. Ni encert en atac ni encert en capturar els rebots sota la cistella pròpia. La diferència a favor del Telekom Bonn només feia que créixer (53-76, minut 34). Al cantó local, cada jugador feia la guerra pel seu compte. La principal incògnita era saber si els de Pedro Martínez baixarien de la barrera dels 20 punts. L'aportació final de Robinson i Harding ho ha deixat en 18 (69-87). Derrota que deixa el Baxi Manresa en segon lloc del grup iIncidències: Ma-rtin Horozov (Bulgària), Marek Kukelcik (Eslovàquia) i Ivor Matejemi (República Txeca) hanel partit. El preparador físic de l'equip alemany,, va estar un any fent pràctiques al Bàsquet Manresa. Una seixantena de seguidors alemanys han vist el partit en directe al. Al descans, la colla castelleraha fet un pilar de quatre per commemorar trentè aniversari de la colla.