L'Ajuntament de Manresa reconeix La Casa del Bacallà com a comerç centenari de la ciutat

Un segle al servei de la ciutat

L'ha reconegut aquest dimecres La Casa del Bacallà -establiment emblemàtic situat al número 8 del carrer Sant Miquel- com a comerç centenari de la ciutat , una distinció que té l'objectiu de posar en valor el comerç local dei la seva singularitat, així com l'emprenedoria, l'esforç i el servei de qualitat i proximitat que ofereixen.Es tracta del cinquè comerç que es reconeix durant aquesta legislatura després que el novembre de 2021 es fes un acte conjunt que va distingir l'Herboristeria Sant Miquel (1919), la Joieria Tous (1920) i Casa Sabaté (1921) . L'octubre de l'any apassat es va reconèixer Iglesias Moda (1922) L'acte de reconeixement de La Casa del Bacallà ha tingut lloc a la Sala de Columnes, amb la presència de l'alcalde de Manresa,, i de la regidora d'Indústria, Comerç i Activitats,, que han rebut, vigents continuadors de la nissaga familiar, i li han entregat una rèplica de l'per commemorar el centenari.Aquest pròxim dissabte, 4 de febrer, de les 12 del migdia a les 4 de la tarda, a la, La Casa del Bacallà celebrarà aquest centenari amb clients i amics.El 4 de febrer de 1923,, van agafar les regnes d'una bacallaneria anterior, al mateix local, que havien regentat, cosins de Bové. Des d'aleshores la bacallaneria ha estat en mans de la mateixa nissaga, que ara ja va per la, amb Miquel Ventura al capdavant des de l'octubre de l'any passat.Al llarg de tots aquests anys, La Casa del Bacallà ha mantingut la seva especialització en, especialment el bacallà, encara que també de sempre s'hi han pogut trobar altres productes de pesca salada com. Ara, a part del bacallà salat, a La Casa del Bacallà també s'hi poden trobar diferents. Entre els més característics, l'esqueixada, la brandada, canelons, croquetes i bunyols de bacallà i pebrots del piquillo farcits. Però també varietat d'altres plats cuinats llestos per emportar-se.