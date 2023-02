La comunitat xinesa tornarà a celebrar la festa d'Any Nou xinès amb espectacles a Manresa

FOTOS Festa de l'Any Nou Xinès a Manresa Foto: Àlex Gómez Ribera Foto: Àlex Gómez Ribera Foto: Àlex Gómez Ribera Foto: Àlex Gómez Ribera Foto: Àlex Gómez Ribera Foto: Àlex Gómez Ribera Foto: Àlex Gómez Ribera Foto: Àlex Gómez Ribera Foto: Àlex Gómez Ribera Foto: Àlex Gómez Ribera Foto: Àlex Gómez Ribera Foto: Àlex Gómez Ribera Previous Next

Tot i que ja hauran passat dues setmanes de la celebració de l', que va tenir lloc el passat 22 de gener, lacelebrarà aquest diumenge al migdia ela la plaça Sant Domènec de Manresa.L'a Manresa, lai l', tornaran a celebrar la seva tradicional festa de cap d'any amb la voluntat de compartir la seva tradició amb els veïns de la ciutat.L'acte se celebrarà de les 12 a les 3 del migdia a la cèntrica plaça manresana, amb un programa dens de continguts. Començarà amb laEls nens xinesos a càrrec de. Seguirà la interpretació amb pipa i erhu de Feliç i La fira de les flors a càrrec de. El programa continuarà amb l'actuació de cant coral Un gra de blat a càrrec de la. També hi haurà espai per a laJiaodong Yangko a càrrec delLa jornada continuarà amb elJove Xinès, a càrrec de membres del Yinuo Centre Cultural Xinès. L'farà una demostració deinterpretaran Flor de jazmín amb guitarra, flauta i viola de roda. Membres del Yinuo Centre Cultural Xinès faran els recitals de poesia Carril Wuyi i Neu de primavera. El Grup de Danses BCN Qimei interpretarà dansa folklòrica de l'A la darrera part del Festival hi hauràamb Els tres porquets a càrrec de Yinuo Centre Cultural Xinès, una desfilada dea càrrec de l', i acomiadarà la festa la interpretació en cant coral de Moltes gràcies a tu.