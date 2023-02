Amarga derrota contra l'Spartans d'un Rugby Manresa afeblit per les nombroses baixes (9-27)

El que havia de ser "el partit" clau per a l'èxit de la temporada del, va ser tot el contrari. Tot va sortir malament. D'entrada, els manresansper culpa de compromisos ineludibles i les lesions. Després, a mesura que anaven passant els minuts, totes les circumstàncies es continuaven posant a la contra.El camp delva viure, doncs, una jornada amarga i eldeva jugar amb creixent motivació extra davant de les conseqüències també creixents a causa de les febleses amb què havien de competir els locals i es van endur el partit per 9-27.És veritat que els manresansamb un 3-0 (min. 3), i amb un 6-5 (min. 17). Però des d'aquest moment el Manresa va començar a notar, i de quina manera, elde jugar en clara inferioritat. Tresgairebé consecutius en quatre minuts van donar als Spartans la primera embranzida forta (6-14, min. 24). Els locals es van resistir a deixar escapar el partit amb un nou cop de càstig (9-14, min. 25), però al descans la diferència visitant ja era de 9-17.En la represa, l'dels manresans no va ser una eina prou efectiva. Els Spartans tornaven a xutar cop de càstig en el min. 44 (9-20) i els locals ja tenien moltes dificultats per a seguir el. Les emocions a flor de pell i la impotència de veure comtan desitjada eren la tònica dominant. A la segona part, per exemple, el Manresa sumava una darrera de l'altra fins a quatre(minuts: 48, 50, 68, i 75) i una de definitiva a les acaballes del matx. En alguns moments la inferioritat numèrica era ja gairebé escandalosa de fins arespecte de l'adversari.Amb tot, a falta de poc més de 8 minuts, el Manresa va estar ai a més en una posició molt central, gairebé a, el que hauria facilitat la posterior transformació. D'un hipotètic 16-20 que encara hauria pogut fer somiar amb una, es va passar al que ja seria definitiu (9-27, després d'una carrera veloç i brillant després d'un xut de continuació) que esdevingué colofó de la victòria vallesana.