L'acord pels pressupostos de la Generalitat inclou inversions per 38,5 milions a la C‑55

El Consell Comarcal diu que l'acord "escolta la veu del territori"

L' acord pel pressupost de 2023 anunciat aquest dimecres pel Govern de la Generalitat i el grup parlamentari del PSC inclou una inversió deen diverses millores a la carreteraque han estatper les institucions, empreses i ciutadans deli que a partir d'aquest any podrien començar-se a desencallar. El diputat del PSC Cristòfol Gimeno ja va anunciar el passat 28 de desembre, que aquest era un punt que el seu partit incloïa en la negociació Segons el document inicial que s'ha fet públic, el pressupost inclou partides per 30 milions d'euros per a a diverses actuacions en relació al nou projecte dei l'ampliació de la C-55 amb un tercer carril (tipus 2+1)Concretament el pressupost inclou elde la variant Castellgalí (PK1 21+7 al 22+8) durant el 2023, amb previsió d'execució de les obres entre el 2024-2025. En aquest mateix apartat, també s'ha incorporat la redacció delde l'ampliació de la C-55 a 2+1 entre Castellgalí i Manresa (PK 21+7 al 37+0), entre el 2023-2024 amb previsió d'execució de les obres durant el 2025.Les actuacions a la C-55 que inclou el pressupost de la Generalitat no acaben aquí. Així, hi ha el compromís que durant el primer trimestre de 2023 es licitaran les obres d'implantació d'un tercer carril en el tram(PK 20+800 al 22+070), per valor de 2,2 milions d'euros. També, ja durant el segon trimestre de 2023, licitar les obres de millora del tram(PK 5+075 al 9+360), per valor de 6,3 milions d'euro.Després que es donés a conèixer l'acord per al pressupost, el president del, ha reconegut "la satisfacció per un acord que escolta la veu del territori a través de les peticions unànimes fetes el desembre de 2019 a través del". Hernàndez afegeix que "és un bon moment per posar en valor el lideratge de la nostra institució i celebrar les inversions de la Generalitat amb una mirada àmplia, més enllà de les estratègies partidistes".El president afegeix que les inversions anunciades "milloraran lai el traçat de la C-55 al tram entre Manresa i Sant Vicenç de Castellet". El detall de les mesures previstes s'explicarà als alcaldes i alcaldesses de la comarca en el marc d'una visita del conseller de Territori,, al Consell Comarcal del Bages el proper 17 de febrer.Tot i així, Hernàndez afirma que el Consell Comarcal del Bages mantindrà "la pressió i el diàleg constant" amb la conselleria de Territori per aprofundir en l'aplicació de les mesures que facin que l'absorbeixi un volum de trànsit més important. En aquest sentit, es recorda que a partir de l'1 de març entrarà en vigor l' ampliació fins al 80% dels descomptes al peatge de la C-16 a Castellbell i el Vilar i que des de principis d'any és vigent l'ús gratuït del peatge a la ronda de Manresa a través de la lectura de matrícules