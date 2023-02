El Kursaal acollirà un dels bolos «més determinants» del musical inspirat en la vida d'Alan Montoliu

Tornar al gran format amb un elenc de primer nivell

Després de l'aplaudida estrena a Rubí, aquest dissabtea les, la darrera producció depujarà a l'escenari del teatreen la que la companyia assegura que serà "una de les" d'aquestinspirat en la vida del jove desaparegutIdeat pel surienci la ullastrellenca, el muntatge vol posar damunt la taula la urgència de combatre lesque, dia sí i dia també, han de suportar les persones que han decidit "imposada per l'statu quo per ser-se fidels". I ho fan prenent com a punt de partida la història de Montoliu, el jove rubinenc que el 24 de desembre de 2015 es vavíctima de laque patia tant a l'escola com al carrer.A través del teatre musical, els de WeColorMusic pretenen "directament lespectador", expliquen, tot emfatitzant en "la importància de fer-lo partícip del que està veient" per aconseguir "entrar dintre seu i conduir-lo a la". Tot plegat, asseguren, "". Més aviat al contrari: "expliquem la història d'un jove que, com tots els adolescents, té moments bons i dolents".En el muntatge que es podrà veure aquest dissabte al Kursaal,s'entrellacen per bastir un espectacle que posa sobre la taula la urgència de combatre l'cap a les persones delen un moment en què tornen a aflorar amb força discursos d'odi provinents de l'. "D'Alans, el món n'és ple. I ningú es mereix tenir un final com el seu", reivindiquen els autors.Amb el nou espectacle, WeColorMusic torna a lesdesprés de l'èxit de, el seu primer musical, que el mes d'abril de l'any passat es va acomiadar després de tres anys girant per teatres d'arreu dels Països Catalans i després de rebre elA diferència d'aquest primer muntatge, els actors i actrius al capdavant de la nova obra compten amb una dilatada trajectòria dintre del sector. Parlem de(Billy Elliot, Los Miserables, La Bella y la Bestia); de(El Petit Príncep,); de(Bruna, Bye Bye Monstre), i d'Aquest darrer, que és qui interpretarà el paper d'Alan, és l'únic membre de l'elenc ques'estrena en el gran format: "Està sent unai estic gaudint molt de tot el procés”, explica, mentre afegeix que tot i no ser fàcil posar-se a la pell de l'Alan, "pucamb el que li va passar".Un dels segelles identitaris de WeColorMusic és el fet que totes les produccions quesignen compten amb. L'encarregat decompondre i acompanyar melòdicament l'espectacle és el surienc Mateu Peramiquel, que apunta que "per a mi, el més important és aconseguir transmetre l’" a través de la música, però també de les lletres: "Estem parlant d’un", assenyala, tot exemplificant aquesta màxima amb una escena del musical en qüestió, en què hi ha un duet on canten l’Alan i la seva mare: "Tots dos diuen el mateix, però laés".Amb el teatre musical decom a referent principal, Peramiquel pretén que les cançons "funcionin tant dintre com fora de l’obra"; que les lletres i les melodies arribin a qui les escolta independentment de si l'ha vist o no. "M’agrada que els temes tinguindepenent de si s’escolten emmarcats en l’obra o aïlladament", explica el bagenc.La llavor del musical d'Alan Montoliu va plantar-se a començaments de l'any 2021 aarran d'un encàrrec que WeColorMusic va rebre per part deld'idear un microespectacle musical en el marc del. La rebuda d'aquella peça va ser tan reeixida que els dos creadors van decidir convertir-la en el que ha acabat esdevenint ara: una producció escènica i musical de 80 minuts de durada recomanada per a persones a partir de 10 anys.No és d'estranyar, doncs, que la companyia hagi decidit aprofitar el bolo a la capital del Bages per donar a conèixeral voltant de l'espectacle; unes novetats que, avancen els autors, seran un "clau" perquè el muntatge travessi fronteres.Lesper veure el musical inspirat en la vida d'Alan Montoliu tenen un preu dei es poden adquirir presencialment a lesdel Kursaal (de dimarts a dissabte d'11:00 a 13:00 i de 18:00 a 20:00), o per internet, través d'. Així mateix, la sala ofereixper a aquelles persones que tinguin el carnet d'El Galliner (13 euros), que siguin majors de 65 anys (13 euros) o que en tinguin menys de 30 (6 euros).