Mireia Vives i Borja Penalba porten al Teatre Casal Cultural de Sant Fruitós el seu treball conjunt final

Eldeviurà el dissabte 11 de febrer a les 8 del vespre, un dels darrers concerts de la gira Punt i a part, amb els valenciansque han anunciat la seva parada indefinida com a duet.Punt i a part és unamb aires teatrals, amb escenografia pròpia i jocs de llums: un esclat de l'univers del duet del. Mireia Vives i Borja Penalba fan un viatge pels camins que junts han trepitjat al llarg dels últims 5 anys, i ho mostren en forma de cançons, amb la peculiar coherència de les mateixes contradiccions, amb la passió de qui estima la terra, amb la ràbia de qui veu llibertats empresonades o amb l'estima per l'de Montserrat Roig, Joanjo Garcia, Maria Mercè Marçal, David Caño, Salvat-Papasseit, Roc Casagran, Bob Dylan o Leonard Cohen.Després de 10 anys de feina conjunta, tres discos propis, el projecte, un munt de col·laboracions, centenars d'actuacions arreu els territoris dei part d'Europa, Mireia Vives i Borja Penalba han decidit fer una pausa indefinida en el seu projecte conjunt i finalitzaran la gira aquest mes de març.Lesper al concert a Sant Fruitós de Bages es poden comprar anticipadament per 10 euros a aquest enllaç