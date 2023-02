El primer cicle Guirigall Fest portarà nou grups de l'escena alternativa al Sielu

Biznaga + La Inquisición + Los Valientes

Blowfuse + Bye bye Pedro + Fckmylife[/h2

La segona jornada del cicle serà el dissabte 11 de març, també amb l'obertura de portes a partir de les 8 del vespre.



Els barcelonins Blowfuse són una d'aquelles bandes exemplars que s'ha guanyat a pols el lloc com a màxim exponent del punk rock melòdic nacional després d'anys de picar pedra. Després de girar per Espanya i Europa compartint cartell amb les bandes més mítiques de l'escena com NOFX, Bad Religion o Sick of it All, tornen a Manresa amb nou material però sobretot amb la garantia d'oferir un espectacle que recordarem durant temps. Els seus concerts són una autèntica experiència.



Bye Bye Pedro són un acudit que ja fa massa temps que dura. De Manresa però gairebé expatriats, el seu punk rock cafre pot ser el moment ideal per sortir a fumar.



Fckmylife són una jove banda formada l'any 2021 i una de les perles de la nova onada de bandes que han sorgit als últims anys a Manresa. Presentaran el seu primer EP I don't Wanna Bloom que segur que agradarà a fans de bandes com Basement.



Les entrades anticipades d'aquesta segona nit de Guirigall Fest tenen un preu de 10 euros i es poden comprar en aquest enllaç. El preu de les entrades a taquilla serà de 13 euros.



Viva Belgrado + Sad Boys + Dogteeth

El Guirigall Fest tancarà el seu primer cicle el divendres 14 d'abril, també amb les portes obertes a partir de les 8 del vespre.



Els andalusos Viva Belgrado són una banda referent del post-hardcore a Espanya, amb 10 anys de trajectòria i centenars de concerts per més de 20 països i escenaris tan diversos com el Primavera Sound o el Resurrection Fest.



Des de Navarcles i Manresa, Sad Boys tornen al Sielu per descarregar el seu potent directe. Post-hardcore carregat de melancolía i tristor per fans de Tittle fight o Gallows.



Els manresans Dogteeth són la banda més jove del cicle i serà el primer cop que actuin a la sala El Sielu. Ho faran faran per presentar el seu primer EP homònim Dogteeth un treball amb regust a Grunge i Rock alternatiu de nova fornada.



Les entrades anticipades de la tercera nit de Guirigall Fest tenen un preu de 10 euros i es poden comprar en aquest enllaç. El preu de les entrades a taquilla serà de 13 euros.



Totes tres nits finalitzaran amb una afterparty amb Rockzone dj's a la sala Alternativa - El Sielu Club des de la mitjanit fins a les 6 del matí.



