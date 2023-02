La Policia Local de Manresa porta a terme gairebé 20.000 actuacions durant l'any 2022

Dos de cada tres accidents de trànsit són sense ferits

Prop de 300 multes a patinets elèctrics

Més de 400 denúncies per conductes incíviques

Descens de l'activitat delictiva

Lava fer durant el 2022 un total de 19.803 intervencions, una mitjana de 55 cada dia. La xifra inclou tot allò que genera registre i, és a dir, tant les actuacions decom també els serveis que es planifiquen diàriament, comespecífics. La dada no inclou, per exemple, ni lesni lesque diàriament els ciutadans adrecen als agents a peu de carrer.La xifra global d'intervencions del 2022 és lleugerament inferior a la de l'any anterior, quan en van ser 20.361, cosa que s'explica per l'increment de controls vinculats a lesque hi va haver durant una part de l'any 2021.La majoria d'actuacions del 2022 van ser per(33,6%),(28,75%) i temes(25,4%). Lava representar un 11,22% del total d'actuacions, mentre que la resta (0,9%) va ser per altres qüestions.Mirant el detall de les xifres, començant per trànsit, l'any 2022 hi va haver al nucli urbà de Manresa 705. D'aquests, dues terceres parts (466) van ser sense ferits, mentre que la resta (239) van ser amb persones lesionades.Els controls de trànsit van generar 180. Gairebé la meitat (85) van ser, ja que superaven la taxa de 0,60 mil·ligrams per litre d'aire espirat, i la resta (95) estaven per sota d'aquesta taxa i van generar sancions administratives.Pel que fa a les denúncies de trànsit, la Policia Local de Manresa en va interposar 39.239, la gran majoria perde circulació (38.663) i la resta per falta de documentació i deficiències del vehicle. Un total de 1.767 vehicles van ser, principalment per estar mal estacionats.Específicament, les denúncies per(Vehicles de Mobilitat Personal) van generar 282 denúncies per infraccions de trànsit, una mitjana de 23 mensuals. La majoria de denúncies són per circular en patinet per voreres o zones de vianants.D'altra banda, al llarg del 2022 la Policia Local va organitzar un total de 147 controls, la majoria de trànsit (coincidint amb campanyes del) i també de seguretat ciutadana.Pel que fa a les, se'n van posar 411, la majoria (218) per incomplir l'ordenança municipal de civisme. Per exemple, per, per, pero per. També es van posar 80 sancions a(sobretot per portar gossos deslligats o sense morrió) i 60 denúncies a conductors per ús fraudulent de les, ja que aparcaven en places reservades a persones discapacitades utilitzant targetes que no eren seves. A més a més, es van obrir un total de 53 expedients a establiments per infraccions perD'altra banda, la Policia Local va fer un total de 126(xifra que no inclou les realitzades pels Mossos), per delictes de, de, entre d'altres.Finalment, els agents van tramitar 778, des de claus, ulleres i telèfons mòbils fins altres més curiosos com una crossa o una cadira de rodes. Tots els objectes perduts es troben a la comissaria local de la Florinda.La darrera reunió de lade Manresa, que reuneix, entre d'altres, tots els cossos policials, va constatar durant el 2022 unaen domicilis respecte el 2019 (el darrer any pre-pandèmia) i un manteniment en nivells baixos dels robatoris amb violència i intimidació. El tipus de delicte que va créixer més és el d'estafa a través d'Internet. Les mesures com l'operatiu, leso la instal·lació deexpliquen aquest descens general de les dades de delinqüència.