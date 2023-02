Santi Arisa recupera la fusió de sardana i rock‑jazz a «Sardanova avui», diumenge al Kursaal

La sala gran delacollirà aquest diumenge, 5 de febrer a les 6 de la tarda, Sardanova, avui, una proposta que recupera la fórmula d'èxit de lacom a punt de trobada entre la sardana i les sonoritats deli el. Liderat per, l'espectacle comptarà amb el grup, lai vuit entitats manresanes de cultura popular. En total, un centenar llarg de persones prendran part a l'espectacle.Concretament, entre les entitats que intervindran a Sardanova avui hi ha un, els, elde l'de l', el grup de dansa, l', el, l'i el Grup SardanistaLa Sardanova és la fusió entre la sonoritat de lai la sonoritat del, eli el; la fusió entre la formació instrumental de la cobla, i els teclats, el baix, la guitarra i la bateria que va néixer el 1992 de la inquietud musical del manresà Santi Arisa per la recerca de nous camps sonors en la. Una festa amb la suma de diferents disciplines musicals i de cultura popular, amb una mirada oberta i integradora.Lesper veure Sardanova avui tenen un preu de 15 euros (12 euros amb Carnet Galliner, per a majors de 65 anys, menors de 30 i escoles de música) i es poden comprar a les taquilles del teatre Kursaal o per internet