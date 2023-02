Avinyó s'incorpora al CineXic, la programació estable de cinema en català per als més petit

El Local Catalunya, d', s'ha incorporat al programa, com ho ha fet recentment el Teatre Casal Cultural de Sant Fruitós de Bages , i es fa a l' Espai Cultural Fàbrica Vella de Sallent i a l'Espai Hemalosa, de Santa Maria d'Oló , que van començar a projectar una pel·lícula cada mes el curs passat.El proper diumenge, 5 de febrer, a les 11 del matí i a les 6 de la tarda, a Santa Maria d'Oló i a Sant Fruitós de Bages, respectivament, es projectarà el film Al sostre del món, de(França-Dinamarca, 2015), recomanat per a infants a partir de 6 anys. Per altra banda, el dissabte 18 de febrer, a les 6 de la tarda, es projectarà a Sant Fruitós, i el següent dissabte, dia 25, es podrà veure a Sallent.CineXic és un programa d'd'impuls del, a través d'un circuit de sales arreu del territori, que es fa amb la col·laboració de, distribuïdores de cinema infantil independent. CineXic proposa una programació estable de pel·lícules infantils en català per a tota la família, amb una obra cada mes, la mateixa a totes les sales del territori. Així, el març, es projectarà a les quatre sales del Bages i del Moianès el film El Cargol i la Balena (dia 5, a les 18 h, a Sant Fruitós de Bages; dia 11, a les 18 h, a Avinyó; dia 18, a les 17 h, a Santa Maria d'Oló, i el dia 19, a les 16.30 h, a Sallent).