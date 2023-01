L'Ajuntament de Sant Fruitós projecta el futur desenvolupament de la façana nord del municipi

disposa de dos grans parcs naturals: el parc deli el parc de la. Mentre que el Bosquet és un punt de referència consolidat en el lleure dels veïns, la Torre del Sant Martí és encara, avui dia, unaque queda deslligada del nucli urbà, i no ha estat mai objecte d'un model de gestió ni d'un pla de manteniment adequats.Per tal de planificar una solució futura en aquest sentit, l'Ajuntament està treballant en unon es planifica el desenvolupament de tota ladel municipi, on també es troba inclòs el parc.Es tracta d'una zona d'unes 28 hectàrees que compren tota l'i el seu entorn, fins als enllaços amb la C-16 per ambdues bandes.Fins ara aquesta zona s'ha anat desenvolupant parcialment i sense una visió de conjunt. En aquest sentit, el document proposa diferents directrius per al seuamb l'objectiu de convertir aquest punt en una zona de concentració d'espais lliures i equipaments.Es preveu que l'avinguda Lluís Companys sigui un nou eix verd que faria de transició entre el nucli i l'espai natural i que serà el vial que estructurarà tota la façana nord el que es preveu que permeti, en un futur, la connexió directa amb la. En paral·lel a l'avinguda, es preveu un parc lineal que faci de transició entre l'espai urbà i el no urbà.D'altra banda, també es planifiquen altres aspectes com la preservació i millora del parc, la creació de recorreguts interns o la seva integració amb l'edifici de l'institut. També s'estableixen els criteris per a l'en els seus dos extrems en contacte amb el municipi, i directrius per la configuració les portes de llevant i ponent.Aquest document estratègic és una peça clau per tal de projectar el futur del municipi d'una forma coherent i endreçada.