El Baxi Manresa vol tornar a la seva cara europea contra el Telekom Bonn

Elafronta el segon partit de la segona fase de la(BCL) contra el(dimecres, 20.45h) alamb el liderat en joc. Tots dos equips van guanyar els seus partits a la jornada inaugural. Per tant, qui sortir vencedor farà un important pas endavant per classificar-se per als quarts de final de la competició. Podria ser el debut dehan estat aquest cop els encarregats de valorar la prèvia del duel contra el Telekom Bonn. El base explica que volen deixar enrere el partit contra el Real Madrid en el qual no van competir bé. "Tenim ganes de recuperar bones sensacions", ha explicat el base de l'Hospitalet de Llobregat. Pérez defineix el seu rival com "l'equip revelació a Alemanya i Europa. A Alemanya van segons i no estava previst. Fan un joc molt dinàmic i descarat. Són l'equip quea tot Europa". Pérez destaca, per sobre de tots els jugadorsi creu que és una bona oportunitat per al Baxi Manresa per demostrar una millora.Per la seva part, Robinson comenta que treballen cada dia per afrontar "a la Lliga ACB i la Champions. Hem d'estar preparats i intentar que no sigui un partit fàcil per a ells". Com el seu company, el pivot de l'equip manresà també destaca la qualitat de TJ Short i creu que s'han de centrar tant en Short com els tiradors però sobretot "ens hem dei fer el millor bàsquet possible".El Telekom Bonn és un dels principals equips de la lliga alemanya. Queda a l'ombra d'equips d'Eurolliga com l'i elperò està aconseguint tutejar ambdós conjunts. El rival del Baxi Manresa, només per posar un exemple, ocupa el segon lloc de la seva competició nacional per davant dels muniquesos. A la BCL va quedar primer d'un grup on hi havia l', eli eli només va perdre contra els italians a la jornada inaugural de la competició.no dubta en qualificar el Telekom Bonn com a un dels favorits per guanyar la BCL i creu que no tenir els focus centrats en ells els fa encara més perillosos.TJ Short II és el jugador més destacat del Telekom Bonn. El base nord-americà té unes mitjanes de 22,1 punts partit i un 24,1 de valoració en 31 minuts en pista. El director de joc va sonar fa pocs dies per fitxar pelen substitució deperò finalment el fitxatge no es va produir. Altres jugadors importants en l'esquema de l'equip alemany són Jeremy Morgan, Collin Malcom, Leon kratzer i Finn Delany. Tots ells juguen per sobre els 20 minuts.