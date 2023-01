Educació i Ajuntament invertiran 1,1 milions d'euros en millores a centres de Manresa

160.000 euros de l'Ajuntament per a intervencions en quatre centres

Important inversió del departament d'de la Generalitat de Catalunya en diversos centres escolars deaquest any 2023. En concret, la inversió prevista és de 977.060,54 euros, que es destinaran en actuacions a cinc centres, amb l'objectiu principal de millorar aspectes com. La majoria de les inversions estan finançades pels fons, una línia inclosa en les ajudes europees. A banda, l'Ajuntament preveu obres per valor de 160.000 euros, per la qual cosa el total d'inversió als centres de la ciutat aquest any serà de 1.1397.060,54 euros.Aquest dimarts al migdia, les actuacions a centres escolars de Manresa ha estat presentat per l'alcalde,; el regidor d'Ensenyament i Universitats,, i la directora dels Serveis Territorials d'Educació a la Catalunya Central,, en una roda de premsa a l'escola La Font.Les actuacions que es finançaran al llarg del 2023 seran el canvi de coberta de fibrociment del gimnàs de l', amb un import previst de 250.431,13 euros (la segona fase d'aquesta obra, amb un cost de 192.277,55 euros, es preveu per al 2024); la millora del sistema de calefacció i el canvi de caldera de l'(217.742,16 euros); la tercera fase del canvi de fusteries de l'(214.426,82 euros), i el canvi de fusteries de l'(234.460,43 euros). Totes aquestes actuacions es financen amb els fons REACT.D'altra banda, es preveu també fer front a la instal·lació d'ascensor a l', una actuació amb un import previst de 120.000 euros i que en aquest cas es finançarà al 50% entre Ajuntament i Generalitat, que signaran un conveni.És previst que totes aquestes actuacions s'adjudiquin, per poder dur a terme les obres, o almenys iniciar-les, en període de vacances dels centres, i haurien d'estar acabades el mes desembre. Els imports previstos inclouen l'obra i els honoraris de la redacció del projecte i la direcció d'obra.Com és habitual, l'també preveu dur a terme un seguit d'actuacions de millora dels centres educatius al llarg d'aquest any. Al pressupost hi ha una partida de 160.000 euros per a aquesta finalitat.En concret, la previsió és finançar una segona fase de la intervenció a la primera planta de l', consistent en pintura, guix i eliminació d'armaris encastats, amb un cost aproximat de 20.000 euros; la pintura dels interiors de l'escala B de l'(15.000 euros), i tancaments de finestres del(40.000 euros aproximadament), a banda del 50% del cost de l'escola La Font (60.000 euros). La resta de pressupost fins a 160.000 es concretarà els propers mesos.L'Ajuntament de Manresa realitza anualment. L'any 2022 hi va destinar un total de 154.117 euros, i es van fer intervencions diverses a les escoles Les Bases, Serra Húnter, Ítaca, Muntanya del Drac, Sant Ignasi, Escola d'Art i Renaixença.Durant aquest 2022, també s'han fetals voltants de les escoles, per millorar els itineraris a peu i els accessos als centres, i augmentar la seguretat viària a les zones properes. Per exemple, s'ha actuat a l'escola Sant Ignasi, Puigberenguer i Renaixença. També aquest 2022 s'ha iniciat un projecte amb les escoles Bages i Ítaca per enverdir idels entorns de les escoles, i a principis d'aquest 2023 s'ha iniciat a l'escola Puigberenguer un altre projecte per enverdir els patis escolars, amb plantades d'arbres, una iniciativa que durant aquest any s'anirà reproduint a altres escoles, amb una partida de 50.000 euros.L'any 2021 es van fer actuacions per valor de 236.000 euros, gràcies al finançament extraordinari de la. Es van dur a terme obres a l'escola Serra i Hunter, Valldaura i Puigberenguer, a banda de canvi d'il·luminació exterior en diversos centres.L'any 2020, lade millora va ascendir a 155.000 euros, i va incloure intervencions a les escoles La Font, Sant Ignasi, Serra i Hunter, Muntanya del Drac, Puigberenguer, Valldaura, Llar d'infants La Lluna, Escola d'Art i Conservatori de Música.