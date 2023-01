Nena Daconte exhaureix les entrades per a la seva actuació al Club de la Cançó de dijous

El cicle deltorna aquest dijous, 2 de febrer a les 7 de la tarda, alamb el concert deque ja ha exhaurit les entrades. La cantant madrilenya torna als escenaris per reivindicar el seu passat mésamb cançons noves com Detrás de cada luz, Despiértame, Madrid o Tu canción.Ja sigui com a, primer, o més tard com a Nena Daconte, la Mai és una de les bones amigues del Club de la Cançó. L'última vegada que va actuar dins del cicle va ser el 2017 i ara torna en un moment molt especial.Acaba de treure un, Tenía tanto que darte. Amor. música, ansiedad, sueños y locura on exposa, amb una total transparència, i fins i tot amb cruesa, tant els moments més brillants com els més dolorosos de la seva vida. Al mateix temps té previst treure un, d'aparició imminent, que podrem descobrir en directe en la seva visita al Club. Unon no hi faltaran les seves cançons més conegudes i en el qual Mai Meneses estarà acompanyada pel guitarristaMai Meneses es va fer coneguda del públic a partir de la segona edició d', però allà no va triomfar. Va triomfar després, fent duet ambi reconvertida en Nena Daconte. L'any 2006 van publicar el seu primer CD, He perdido los zapatos, i van obtenir elcom a artista revelació. El 2008 amb Tenia tanto que darte, una cançó del seu segon disc, van arribar al cim de les. Dos anys més tard, Mai i Kim es van separar però Nena Daconte va continuar amb la veu de Mai Meneses i amb noves cançons compostes per ella.