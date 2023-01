Manresa 2022 tancarà l'Any de Celebració amb un piromusical

La cloenda, en xifres

Després de més d'un any d'accions i de gairebé 200 activitats realitzades, el projectes'acomiada de l', que ha commemorat els 500 anys de l'estada d'a la ciutat, amb un acte de tancament a la plaça Major, que sumarà forces amb, el 18 de febrer, coincidint amb la data en què, després d'establir-s'hi durant 11 mesos.L'espectacle, que s'iniciarà a les 8 del vespre, constarà d'unacompanyat de la música en directe d'una violoncel·lista, titulat Temple de llum i aigua, a càrrec de. Aquest espectacle servirà també per inaugurar el Jardins de Llum, el festival d'art efímer que se celebra per la, i que enguany es trasllada al cap de setmana més proper a la festivitat, amb una duració de dos dies. Després d'aquesta actuació, tindrà lloc un, a càrrec de la, en el qual la llum i la música s'uniran per posar el punt final a l'Any de Celebració de Manresa 2022, tot evocant el missatge de transformació que ha acompanyat el projecte durant aquests mesos.El mateix 18 de febrer, abans de l'espectacle de cloenda, l'Ajuntament farà unade reconeixement a les entitats, institucions i patrocinadors que han col·laborat en l'Any de Celebració, que han estat una vuitantena.Un cop tancat l'Any de Celebració, el projecte Manresa 2022, enfocat a potenciar la ciutat com a, continuarà el seu camí, mantenint actes que s'han anat consolidant en la programació cultural de la ciutat i que estan pensats per potenciar la petjada ignasiana que guarda Manresa, com les-que enguany se celebraran al març-, el cicle de músicao la. Així mateix, es continua treballant en la potenciació del, conjuntament amb les altres comunitats per on passa, tenint sempre en compte que Manresa és el final d'aquest camí, i on el visitant pot descobrir el patrimoni ignasià tot fent estada a la ciutat.Dins d'aquestes activitats per potenciar el Camí Ignasià, i com a novetat d'aquest 2023, el dia 25 de febrer es farà la caminada, organitzada per l'Ajuntament de Manresa, l'Ajuntament del Pont de Vilomara, La Cova de Sant Ignasi i la Parròquia de la Salut de Viladordis. Recorrerà els primers 10 quilòmetres del camí que va fer Ignasi de Loiola, des de l'fins a la plaça de l'Ajuntament del Pont de Vilomara. La inscripció té un preu de 5 euros i es pot fer a la web de Manresa 2022 i a l'Oficina de Turisme de Manresa (plaça Major, 10) a partir del dimarts 7 de febrer fins al divendres 24.L'Ajuntament de Manresa oferirà unaaquest mes de març per donar a conèixer les xifres de l'Any de Celebració de Manresa 2022, així com per efectuar un repàs de tot el que ha comportat per la ciutat el projecte, que va començar a caminar el 2014.L'organització de l'Any de Celebració ha estat liderada per l'Ajuntament de Manresa i l'Oficina Tècnica de Manresa 2022, que han comptat amb un bon nombre d'institucions, organismes, entitats, associacions i persones a títol individual, en especial la Fundació La Caixa -patrocinador principal-, AUSA, Constructora del Cardoner, Denso i la corredoria d'assegurances Pujol.