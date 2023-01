Rosa Tous, nova presidenta d'Ampans en substitució de Sebastià Catllà

La manresanaés des d'aquest dilluns la nova presidenta d'després que hagi acceptat la proposta que li ha fet el Patronat de presidir el màxim òrgan de decisió de la fundació. Rosa Tous està vinculada a Ampans com adels serveis de l'entitat des de l'any 2012 i forma part delque l'entitat va impulsar el 2017.Gemmòloga de professió, va cursar el Programa d'Alta Direcció d'Empreses a IESE. Va entrar a l'empresa familiara la dècada dels 90 del segle passat i va impulsar les àrees de formació, i de màrqueting i comunicació. Actualment assumeix les funcions de representació de la marca com aMembre del(JORGC) com a vicepresidenta segona, també pertany a la junta directiva deli del. Presidenta de l'associació, centrada en la protecció de la marca, també és membre de l'a Espanya (IEF) i patrona de la, de persones amb discapacitat.La nova etapa de presidència d'Ampans té unaamb els anteriors mandats, "mantenint com a prioritat les persones, tant les persones usuàries com l'equip professional que les acompanya, i seguir construint col·laboracions amb les administracions".En aquest sentit, serà clau "seguir impulsant la divulgació del projecte d'Ampans i contribuir aal voltant de les persones amb". La nova presidència de l'entitat seguirà treballant per "ampliar el mapa de col·laboracions a nivell associatiu i empresarial, i l'adaptació a les noves tendències de l'per tal de seguir generant ocupació per a persones de col·lectius en situació de vulnerabilitat, garantint la sostenibilitat econòmica i ambiental de l´entitat".Rosa Tous s'ha fet càrrec de la presidència a la reunió del Patronat de la Fundació Ampans que s'ha celebrat aquest dilluns 30 de gener. "Assumir la presidència d'Ampans és tot un honor per a mi. Com a mare usuària, he pogut viure la rellevància de la fundació per ai espero poder seguir contribuint en aquest sentit" ha expressat la nova presidenta.Per la seva part,, al capdavant d'Ampans els últims sis anys, ha volgut posar de relleu la dedicació del Patronat que l'ha acompanyat durant tot aquest temps per dur a bon terme la tasca social de l'entitat que durant l'any passat va atendre més de 3.700 persones, i ha expressat la seva total confiança en la nova presidència. "Serà un nou impuls per a Ampans tenir al capdavant unaamb visió de futur per seguir avançant en els drets de les persones amb discapacitat intel·lectual", ha assenyalat. Sebastià Catllà continuarà al servei d'Ampans com a membre del Patronat de la fundació, que també renova alguns dels seus patrons.Junt amb Sebastià Catllà i Calvet, continuen com a membres del, Domènec Casasayas i Serra, Jaume Espinal i Farré, i Baltasar Corrons i Graells, tots ells expresidents de l'entitat. També seguiran en el Patronat, Josep Maria Boldú i Clos, que continuarà sent-ne el tresorer, Lluis Sanchez Seuba, pare d'una persona usuària de l'entitat, i Albert Giralt i Cadevall. I amb la nova presidència, s'incorporen com a noves patrones i patrons Sílvia Gratacòs i González, Carlota Riera i Claret, Clara Puigventós i Gusi, Rosa Campobadal i Molina, Maria Mercè Jubany i Herms, Jordi Vila i Oliva, i Fèlix Noguera i Carrillo.