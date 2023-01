L'Ajuntament de Manresa fa una enquesta per valorar les seves polítiques cap a la gent gran

Grups de referència per recollir aportacions al pla

Xarxa Mundial de Ciutats amigues amb les Persones Grans

L', a través de la regidoria de, farà una enquesta per conèixer la percepció ciutadana sobre si Manresa és una ciutat dissenyada ambi d'acord amb el que proposava el, aprovat pel ple municipal en sessió celebrada del gener de 2019.L'forma part de les diverses actuacions previstes per avaluar l'avaluació d'aquest Pla, de la forma méspossible, sobretot de les persones grans. Aquest procés d'avaluació, que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona, servirà peri desplegar les futures línies i actuacions a posar en marxa.De l'1 al 24 de febrer es podrà respondre a l' enquesta per internet a la plataforma Decidim de la web municipal i també de forma presencial en els següents llocs i dates:- Casal Cívic El Castell: Dijous 2 de febrer de 10 a 12 h i de 16 a 18h; i dimecres 15 de febrer de 10 a 12 h i de 16 a 18 h- AV Sagrada Família: Dimarts 7 de febrer de 10 a 12 h- Casal Cívic Pare Ignasi Puig (El Xup): Dimecres 8 de febrer de 16 a 18 h- Casal de la Gent Gran de la Balconada: Divendres 10 de febrer, de 17 a 19 h- Casal La Nostra Llar: Dilluns 13 de febrer de 16.30 a 18 h- Coordinadora de Jubilats i Pensionistes: Divendres 17 de febrer de 10 a 12 h- AV Carretera Santpedor: Dimecres 22 de febrer de 17 a 19 h- Casal Cívic la Font dels Capellans: Dijous 23 de febrer de 10 a 12 h- Casal Cívic Mion - Puigberenguer: Divendres 24 de febrer de 10 a 12 hL'enquesta consta de tretze preguntes enfocades a conèixer l'opinió de les persones de Manresa de, en relació a les vuit: Espais a l'aire lliure i edificis; Transport; Habitatge; Respecte i inclusió social; Participació social; Treball i participació cívica; Comunicació i informació; i Serveis Socials i Comunitaris.A més de l'enquesta, s'està preparant la celebració d'unsper recollir les seves aportacions de forma presencial, a través depensades per avaluar les accions del pla. Les persones interessades en participar-hi, es poden posar en contacte amb elde l'Ajuntament de Manresa, a través del correu electrònic gentgran@ajmanresa.cat , trucant al 938752486 o enviant un WhatsApp al 608332303.Manresa va ingressar a lapromoguda per l'(OMS), l'any 2011, esdevenint la vuitena ciutat de l'Estat espanyol i la 37a del món en obtenir l'acreditació. Aquesta consideració va significar assumir el compromís de pensar la ciutat des de la perspectiva d'edat a partir dels múltiples àmbits que l'abasten. Des de la comunicació i la informació fins als edificis i els espais a l'aire lliure; passant per l'habitatge, la participació cívica, els serveis socials, la salut, el transport, la mobilitat, el respecte, la inclusió social, la xarxa social o el teixit associatiu.La Xarxa Mundial compta actualment ambi comunitats adherides de 51 països diferents i cobreix a més de 300 milions de persones.L'adhesió a la Xarxa té l'objectiu de promoure a escala local,perquè les persones grans (les que ho són i les que ho seran) es mantinguin a les seves comunitats amb autonomia, salut i dignitat i lliures de risc de pobresa. Per tant, és un projecte que s'adreça a. Fa referència a l'entorn construït, però també a les persones i a les seves relacions, a les actituds i als valors, etc.Vol abordar, des d'una, diferents aspectes de la vida diària i ho fa posant al centre la participació de les persones grans, tenint en compte les seves necessitats, percepcions i opinions al llarg de tot el procés d'anàlisi i millora de la ciutat.El projecte busca constantment la millora contínua i, per tant, es troba sempre en moviment. Per aquest motiu, s'estan avaluant els resultats del Pla d'acció desenvolupat entre l'any 2019 i 2021 i identificanti noves actuacions a realitzar.