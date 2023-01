El Documental del Mes tornarà dijous amb «Un viatge de marbre» de Sean Wang

Sean Wang, direcció

El, coordinat pertornarà aquest dijous, 2 de febrer a les 7 de la tarda, a l'amb la projecció del documental Un viatge de marbre de. De les canteres gregues a les fàbriques xineses i de tornada a Grècia: un viatge de marbre que mostra l'absurd de la globalització amb una epopeia visual al·lucinant. El director xinès Sean Wang genera una reflexió sobre l'autenticitat, les relacions internacionals i l'absurditat de l'. Tot això amb unaaclaparadora.Blocs de marbre extrets d'una cantera de Grècia viatgen en vaixell cap a Xina per ser convertits en escultures i columnes d'estil grec pels hàbils artesans xinesos. El marbre sobrant es transforma en petits souvenirs ambi són enviats de tornada a Grècia per ser venuts als turistes xinesos. El cineasta Sean Wang construeix unaamb un poder visual aclaparador.Sean Wang és un director xinès amb seu a. Es va graduar a lai a l'amb una llicenciatura en direcció de televisió i un màster en guió, respectivament. El seu primer llargmetratge documental Lany of the harbor es va estrenar a l'2017.L'a la projecció del documental Un viatge de marbre és gratuïta.