Cap de setmana exitós dels atletes de l'Avinent Manresa en els seus compromisos

Els atletes de l'han completat un cap de setmana exitós tant pel que fa a medalles com a rècords en les diverses participacions que han tingut al llarg de tot el territori.Dissabte, en el transcurs delque es va viure a la pista coberta de Sabadell, la quatrecentistava establir un nou rècord absolut de l'entitat en els 400 metres aturant el cronòmetre en 54"74.L'endemà diumenge, a Ortuella (Pais Basc)es va proclamar campiona d'Espanya amb el combinat català a l'estatal de relleus mixtes de cros. El quartet català va imposar la seva autoritat amb un temps de 26'15", per davant de Madrid amb 26'36", i Castilla i Lleó amb 27'01".A Sevilla, a la Mitja Marató Internacional de la capital andalusa,va ocupar la vintena posició (cinquè atleta estatal) amb un temps de 1h06'19", d'entre els 12.500 corredors que hi van prendre part.Al Vendrell es va disputar el Català màster en ruta de marxa atlética on sobre una distància de 5.000 metres.va proclamar-se subcampió M45 amb 27'09" iva ser campió M35 amb 26'55".A Sant Vicenç dels Horts es van disputar els tercers Senders de Can Costa. Sobre una distància de 21 quilòmetres i un desnivell de 800 metres,va pujar al tercer esglaó del podi màster F35 (vuitena absoluta) amb un temps de 2h03'21".Al Prat de Llobregat, en el Critèrium Català de Llançaments, la llançadora santfruitosencava quedar segona en el concurs de martell sub18 (3 kgs) amb un millor intent de 54,37 metres (MMP).A la Mitja Marató de Terrassa, el suriencva finalitzar sisè absolut amb un temps d'1h11'12".Finalment, a Monzón, en un control de llançaments RFEA, la llançadora de javelina sub18va llançar fins a 46,11 metres, que representa millor marca estatal de la present temporada i nou rècord sub18 de l'Avinent Manresa.