El CFJ Mollerussa expulsa durant tota la temporada els agressors dels aficionats de la Pirinaica

La junta directiva delha acordat aquesta passada setmana vetar l'accés al seu camp de futbol als seguidors de la penya Urba's 13 que van participar en l'agressió a diversos aficionats locals al camp de futbol de la Pirinaica el diumenge, 22 de gener, després que el seu equip perdés, 2-1, contra el del barri la Mion deCom va avançar, fruit d'aquella agressió, un aficionat local va haver de rebrea prop de l'ull i com a mínimde la Pirinaica van presentar denúncia davant delspels cops rebuts.Segons informa el diari Segre, el president del CFJ Mollerussa,, va reconèixer que encara no sabien quin o quins dels seguidors del seu equip havien estat implicats en l'acció perquè estavencorresponent dels Mossos d'Esquadra.Els Mossos d'Esquadra han estat analitzant les imatges recollides per una, on es van iniciar els fets. El president de l'equip delva considerar que els fets eren "greus" i que per això han decidit aplicar "la màxima sanció" del protocol del club.Tot i així, segons les mateixes declaracions al diari de Ponent, Vallverdú també ha volgut responsabilitzar del cas a la directiva de la Pirinaica. "i no haurien d'haver permès l'del Mollerussa una vegada finalitzat el partit i menys", ha valorat.