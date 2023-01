Jordi Borràs rebrà aquest dimarts el X Premi Josep M. Planes

La Sala d'actes delde Manresa celebrarà aquest dimarts 31 de gener a les 7 de la tarda, l'acte de lliurament del X, que enguany ha guanyat el fotoperiodista(Barcelona 1981) pel seu treball d'investigació periodística recollit en el llibre Tots els colors del negre. L'extrema dreta a l'Europa del segle XXI (Ara Llibres). Així mateix, es farà entrega d'unaa la periodistapel reportatge d'investigació Privilegis al Parlament: la cambra paga 1,7 milions d'euros anuals a funcionaris que no hi treballen.L'acte s'iniciarà amb la benvinguda a càrrec de, presidenta de la Demarcació Catalunya Central del. A continuació, el guanyador del premi, Jordi Borràs, mantindrà un diàleg amb el periodistasobre Com informar de l'extrema dreta.Un cop llegit el veredicte del jurat, l'alcalde de Manresa,, farà el lliurament del premi i la menció especial als dos periodistes catalans. Els parlaments de Borràs, Orriols i Aloy posaran punt final a un acte que té per objectiu reivindicar el periodisme d'investigació i mantenir viu el llegat i la memòria del manresà, pioner en el periodisme d'investigació a Catalunya (1907-1936).El jurat d'aquesta desena edició ha destacat el treball exhaustiu de Jordi Borràs i la seva "llarga investigació de tants anys" de l'reflectida en un llibre "de qualitat, ben documentat i contrastat". Així mateix, ha volgut valorar el reportatge d'investigació de Núria Orriols pel seu “impacte ai que, a més, ha provocat canvis”.Eldel X Premi Josep M. Planes ha estat format per l'escriptor i periodista Vicenç Villatoro; per la periodista i corresponsal del setmanari El siglo a Catalunya, Teresa Carreras; pel periodista, doctor en Periodisme i Comunicació i professor del Departament de Comunicació de la UViC-UCC, Xavier Ginesta; pel periodista i professor, Josep Gifreu; pel biògraf de Planes i periodista, Jordi Finestres i Joan Piqué, periodista i Cap de Gabinet d'Alcaldia i Comunicació, en representació de l'Ajuntament de Manresa. La presidenta de la Demarcació de la Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Mar Martí, ha actuat com a secretària.El premi Josep Maria Planes és convocat per la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes, amb el suport de l'Ajuntament de Manresa, i està dotat amb 1.000 euros.