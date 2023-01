Un centenar llarg de persones es concentra a Navarcles per recordar els dos veïns atropellats

Un centenar llarg de veïns han fet unaquest dilluns al migdia a la plaça de l'que s'ha omplert per recordar els dos veïns, de 72 i 77 anys, atropellats mortalment al polígon industrial de la població . Tots dos eren molt coneguts al poble. L'accident va passar aquest dissabte. Abans de començar l'acte, l'alcaldessa de la població,, ha expressat que el poble està "colpit" i que no tenen paraules "que puguin acompanyar a totes les persones que pateixen en aquests moments". L'autor dels fets, un jove de 20 anys, també veí de, va ser detingut en el moment dels fets, però el jutge va decretar la seva llibertat provisional després de declarar. El jove va donara les que va ser sotmès. Està acusat d'L'Ajuntament de Navarcles i l'de la població, on l'home hi feia teatre, han convocat la concentració que ha omplert de gom a gom la plaça Major. Abans de començar el minut de silenci, l'alcaldessa del municipi, Alba Pérez, ha dit que s'han volgut trobar a la plaça per "" d'una mort que ha "colpit" a tot el poble. "Des d'aquí volem fer arribar el nostre condol a les famílies, amigues i amics de les víctimes que ens han deixataquest cap de setmana".L'autor dels fets, un jove de 20 anys, també veí de Navarcles, ha quedat endesprés de declarar davant del jutge. El magistrat li hai s'haurà de presentar un cop al mes als jutjats. Està acusat d'homicidi imprudent. El noi, que va resultar amb, va donar negatiu en la prova de drogues i alcoholèmia.Els fets van passar dissabte cap a les dues del migdia alde Navarcles, al polígon industrial de la població. Per causes que s'estan investigant, un jove de 20 anysi va atropellar mortalment la parella, que estava passejant per l'indret.