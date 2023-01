Els Amics de l'Art Romànic proposen sortides a Sallent i al Tarragonès aquest febrer

Sortida al Camp de Tarragona

Elsproposen dues sortides aquest proper mes de febrer. El dia 4 aniran fins aldeon s'hi farà manteniment i una visita guiada. Per al dia 11, proposen una sortida de tot el dia en autocar per visitar diversos elements patrimonials delLa matinal de manteniment i visita guiada al Castell i Església de Sant Esteve i Sant Sebastià de Sallent es farà aquest proper dissabte a partir de les 8 del matí des del mateix castell. Es començarà amb unon cadascú haurà de portar-se el tall. Al mateix punt hi haurà brasa, pa, vi i cafè.El grup de lade Sallent convida els visitants a col·laborar en les feines de manteniment del castell. Cal portar guants i, qui en tingui, petites eines. Un cop fetes les feines de manteniment, es farà la visita guiada al castell i l'església.L', però cal apuntar-se abans del 2 de febrer al correu electrònic aarb@aarb.cat El dissabte següent, 11 de febrer, l'entitat organitza una sortida de tot el dia en autocar al Tarragonès. Durant el matí es faran visites ali a l', i després de dinar en un restaurant de la zona, a la tarda es farà una visita guiada a laLess'han de fer a Viatges Masanés, al carrer Born, 6, de Manresa, fins al 8 de febrer. La sortida està prevista a 1/4 de 9 del matí des de tres punts diferents de Manresa.