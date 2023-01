Sant Fruitós comptarà amb una programació estable de cinema per als més petits de casa

A partir d'aquest febrer, cada primer diumenge de mes eldees convertirà en una sala de cinema on els més petits podran gaudir de projeccions dei adequades a la seva edat.L'Ajuntament s'ha adherit al programa, una iniciativa impulsada peri les productoresque proposa una programació estable de cinema en català fora dels circuits més comercials.Amb aquest projecte l'Ajuntament vol, per una banda, oferir més propostes culturals de qualitat per al, i per l'altraen l'àmbit audiovisual.CineXic és un cicle anual de vuit pel·lícules de, doblades al català, d'origen europeu i destinades al públic familiar amb. Cadascuna de les pel·lícules va acompanyada d'unaper tal que les famílies puguin treballar-la a casa abans o després d'assistir a la sessió.La primera projecció serà el diumenge 5 de febrer a les 6 de la tarda i serà Al sostre del món de. Recomanada a partir de 6 anys, el film ens parla de la, una jove aristòcrata russa que s'embarca cap al Gran Nord seguint la pista del seu avi per recuperar un vaixell. En aquesta pel·lícula es reflexiona sobre les dones com a protagonistes i la importància de la constància i el compromís.Lesper a les sessions del CineXic seran gratuïtes fins als 10 anys i de 3 euros a partir dels 11 anys. Les entrades es poden comprar anticipadament a aquest enllaç