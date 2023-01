La Cambra convoca una nova edició dels Premis Cambra, que s'entregaran el mes de març

Els Premis Cambra

Laha convocat una nova edició dels, els guardons que reconeixen les millors iniciatives portades a terme per les empreses del territori. Aquest dilluns 30 de generper a què les empreses puguin presentar les seves candidatures, un termini que s'acaba el dia 21 de febrer. L'acte de lliurament dels premis tindrà lloc durant el mes de març.Les candidatures poden presentar-se en. Les categories són internacionalització, indústria, comerç, serveis i turisme, i urbanisme i territori, mentre que el premi especial reconeix iniciatives que siguin mereixedores d'un guardó però que no encaixin estrictament en els criteris definits per la resta de candidatures.Les candidatures poden ser presentades per la pròpia empresa o per una altra empresa, entitat o institució que vulgui avalar l'empresa proposada. Els, format pels membres del comitè executiu de la Cambra, també podrà proposar empreses que no s'hagin presentat.Les bases poden consultar-se al web de la Cambra de Manresa Els Premis Cambra van néixer l'any 2000 com a hereus dels, que es van concedir entre els anys 1991 i 1999, reconeixent l'activitat de les empreses en l'àmbit de la internacionalització. Es tracta d'uns guardons que tenen per objectiu reconèixer l'activitat empresarial duta a terme per les empreses, persones o institucions de tot el teixit econòmic de la demarcació de la Cambra de Comerç de Manresa que contribueixen a la millora de la competivitat del país a través de la internacionalització, la dinamització del comerç pròxim al ciutadà, la innovació, l'originalitat, la qualitat i el disseny, l'ús empresarial de les noves tecnologies, l'adopció de processos productius respectuosos amb el medi ambient, el dinamisme en general, etc. Es pretén que aquests premis serveixin d'estímul per a les empreses i ajudin a potenciar l'esperit i l'autoestima de l'empresariat de la demarcació del Bages.La darrera edició dels Premis Cambra va tenir lloc l'any 2021 i en aquella ocasió els guardonats van ser les empreses, en la categoria d'Internacionalització;, en la categoria d'Indústria;, en la categoria de Comerç, Turisme i Serveis;, en la categoria d'Urbanisme i Territori, i, que va rebre el Premi Especial. L'acte de lliurament dels premis va estar presidit pel conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat,, i va comptar amb una conferència de, arqueòleg, especialista en Internet i transformació digital.