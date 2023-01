Joan Jordi Miralles presentarà «Triomfador», dijous a la Papasseit

L'autor Joan Jordi Miralles

Elde febrer de latindrà lloc el proper dijous dia 2 a les 7 del vespre i acollirà una conversa entre l'escriptorper a presentar la recent publicada Triomfador (Males Herbes, 2023).A Triomfador, Joan Jordi Miralles ens trasllada, amb una prosa quirúrgica i incisiva, a principis dels anys 90, a l'ambient viciat d'un centre de formació per a joves esportistes on les pallisses, la humiliació constant i l'anul·lació de la personalitat són la norma. Unon impera la llei del més fort i on se sobreviu a força d'amagar les llàgrimes. Triomfador és unaque causa un efecte gairebé físic en el lector, un llibre que qüestiona els valors depredadors sobre els quals es fonamenta l'esport d'elit, i bona part de la nostra societat.Joan Jordi Miralles i Broto (Osca, 1977) és un dels autors actuals més admirats per la crítica. Amb un estil concís i una tensió continguda, ha estat comparat amb escriptors com. Ha publicat les novel·les L'Altíssim (Premi Andròmina, Edicions Tres i Quatre, 2005), L'úter de la balena (Premi Vila de Lloseta, Editorial Moll, 2010), Una dona meravellosa (LaBreu, 2014) i Aglutinació (Premi Joanot Martorell, Edicions 62, 2018), a més dels volums de relats llargs La intimitat de les bèsties (Premi Marian Vayreda, Empúries, 2017) i Marginàlia (Males Herbes, 2021). Els seus relats han pres part en diversos mitjans i en antologies, entre les quals Punts de fuga (Males Herbes, 2015) i Sangassa (AdiA, 2017). En teatre, ha publicat les obres Això és Àustria (Premi de Teatre Mediterrani Pare Colom, Lleonard Muntaner, 2012) i Els nens feliços (Males Herbes, 2016).La següent proposta de la llibreria de segona mà de Manresa, a finals de febrer, serà unen format vermut per presentar l'antologia poètica depublicada recentment per LaBreu Edicions. Serà el proper dissabte 25 de febrer.L'acte, emmarcat en el cicle de Vespres Literaris, tindrà lloc a la Llibreria Papasseit (Carrer Barcelona, 25. Manresa), el dijous 2 de febrer a les 7 del vespre. Serà, com sempre d'entrada gratuïta i oberta a tothom.