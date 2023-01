«T'estimo molt, princesa!», el conte-homenatge d'una surienca al seu cosí amb síndrome de Down

Advocar per la inclusió

Presentació a la Parcir

Eltenia 21 anys quan van néixer la, la filla de la seva cosina. La diferència d'edat; el fet que ella vivia ai ell a, i la certa distància en el grau de, podria, perfectament, no haver-los fet coincidir gaire. Però res més lluny de la realitat: des del primer moment, van establir un vincle molt estret. Tant, que ara, 34 anys després, la Montse ha decidit dedicar-li un, "per homenatjar la sevai l'que sempre desprèn tot i elsque li ha posat la vida", afirma l'autora.El Jordi téi una, dues circumstàncies que el fan ser absolutament. A banda, amb 20 anys li van diagnosticar unque, tot i superar-lo airosament, "fa que a dia d'avui encara no camini del tot bé", i un temps més tard, lase li va començar afins al punt que va haver de deixar de fer activitats "que li encantaven" perquè no s'hi veia prou. "El més admirable de tot plegat és que malgrat els contratemps, ell és", somriu Peralta.I és precisament aquesta forma tande viure el que ella ha volgut palesar en el conte que acaba d'editar-li la manresanai que porta per títolAmb il·lustracions de la també bagenca, la publicació "mostra und’en Jordi a través d'que comparteix amb la Princesa", relata la surienca. I qui és, la? "Doncs jo mateixa", diu: "Des que soc ben petita que m'anomena així, tot i que no soc l'única a qui ha batejat amb aquest nom". De fet, explica, "és una paraula que sovint fa servir per referir-se a les persones que estima", com ho són, per exemple, les monitores del, el Centre Especial de Treball (CET) de la, del qual el Jordi n'és usuari des de fa anys.A banda de voler ser un homenatge pel seu cosí, T'estimo molt, princesa! també pretén ser "una eina més" en favor de lade les persones amb. "Tant de bo aquest conte arribi a molta gent, sobretot a mans deque no tinguin un contacte freqüent amb la síndrome de Down (o amb qualsevol altra patologia associada), perquè els ajudarà aque aquesta realitat existeix i que forma part de la nostra societat com qualsevol altra", manifesta l'autora, que defensa elper construir un entorn "més".Tot i que ja està a la venda, T'estimo molt, princesa! es presentarà oficialment el, a les, a la, amb entrada lliure i oberta a tothom.