Som Sant Fruitós es presentarà a les eleccions amb els drets del PDECat

L'alcaldable

Elrepetirà ala mateixa fórmula que usa a Manresa amb Impulsem de presentar una llista independent a qui cedeix els drets preelectorals a canvi de patrimonialitzar els rèdits electorals posteriors, en cas que n'hi hagi. En aquest municipi, la llista serà, que presentarà com a alcaldable la mestra d'educació infantil i primàriaPerquè a Sant Fruitós, com a Manresa i com a tots els municipis del país, el PDECat és qui té elsde les llistes que van concórrer a lescom a Junts, que en aquell moment encara no s'havia produït l'escissió impulsava perAixò provocarà que a Sant Fruitós de Bages, Som Sant Fruitós es presenti amb els drets electorals del PDECat, que són els que es van generar amb l'actuala l'Ajuntament. Però per la seva part,-l'actual, la de Puigdemont- també presentarà llista al municipi, segons ha confirmat el seu coordinador comarcalDe manera que Som Sant Fruitós es presentarà gràcies als resultats de Junts de 2019 i amb els drets derivats de la sevacom a marca del PDECat, però qui es presentarà com a Junts serà la formació, i que, per tant, es presentarà a les eleccions com si fos una llista nova, sense drets electorals preestablerts.Originària de, Xus Domene té 54 anys i ési màster en. Mestra de l'escolade Sant Fruitós del 2009 al 2014, actualment forma part del claustre de l'escolade Santpedor.Domene també té experiència política. Va formar part de les llistes electorals dela les eleccions de 1995 i 1999. En temes socials ha estat a l'Associació de Veïns de Torroella de Baix, participant i col·laborant amb la festa major, els reis o el carnestoltes, entre altres; també va ser membre fundadora de l'entitat solidària(impulsora de l'agermanament i els projectes iniciats amb Nouna a Burkina Faso); integrant del grup memorial; ha format part de les AFA del Pla del Puig i de l'IES Gerbert d'Aurillac, i és membre de l'entitatEn termes culturals, va ser membre de la junta de, entitat que organitzava els Reis i el Carnestoltes fins al 2015 i és membre dels