El Manresa femení també guanya el Tordera al Congost (48-40)

Més bàsquet

Elha aconseguit un dos de dos en el doble duel que ha tingut aquest cap de setmana contra el Primer dissabte al Maresme, 56-64, en partit de la catorzena jornada -la que tocava- , i després aquest diumenge alen el partitper l'alineació d'una jugadora de l'equip maresmenc que no havia completat el seu procés de trànsit, que ha tornat a caure de banda de les roses, 48-40.A diferència del duel a, a les manresanes els ha costat molt més entrar al partit d'aquest diumenge, fruit, sobretot, del, un desencert general, però més acusat per a les locals. Així, el primer quart ha finalitzat amb un escarransit 11-10, i al segon les delhan continuat amb la punteria desafinada, 20-26, encara salvat per dos triples consecutius deTornant dels vestidors, les locals han millorat en el tir i les imprecisions s'han traslladat al bàndol torderenc. Sense lluir-se, però amb, dos triples deen el darrer minut han tornat a posar les manresanes per davant, 34-33.El quart definitiu ha començat amb un intercanvi de cistelles que s'ha decantat cap a les jugadores del Manresa CBF gràcies, de nou, ade Jana Garcia i dues cistelles deque situaven un 46-39 en el marcador que resultaria insalvable a menys de dos minuts per acabar. Elsdel final del partit han completat el 48-40 final.Amb els seus quatre triples amb un 67% d'encert,ha estat la màxima anotadora de les manresanes, amb 12 punts.l'ha secundada amb 8 punts.Amb la doble victòria d'aquest cap de setmana, el Manresa consolida la seva candidatura a combatre pel primer lloc de la classificació contra el, amb qui s'enfrontarà la propera jornada, el dissabte a les 6 de la tarda, al Congost. Les barcelonines només han perdut un partit en tota la temporada, precisament contra el Manresa CBF al, 60-61.