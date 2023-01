Canal Taronja estrenarà dijous «La Sobretaula», sobre pobles i gastronomia de km0

Aquest dijous engega La Sobretaula, un programa deque neix per promoure la cuina de proximitat, per donar a conèixer la riquesa del país i els productors locals, i per descobrir racons de Catalunya amb interès gastronòmic, cultural i històric. Cada setmana, a través de la mirada de tres personatges coneguts com periodistes, músics, escriptors, artistes o altres professionals destacats, es donarà a conèixer unDurant nou setmanes, es veuran elsamb les seves tradicions i cultura a través de la història, el paisatge, la gent que hi treballa, què hi cuinen i com s'hi menja.En cada capítol, també es posarà en relleu und'una zona diferent de Catalunya. El conductor del programa serà el cantautor, que d'una forma curiosa, oberta i divertida aproparà els protagonistes de l'episodi. D'una banda, es coneixerà el xef del restaurant triat, que al seu torn presentarà els productors i comercialitzadors locals amb quitreballa.La Sobretaula, programa dirigit per, s'emetrà a Canal Taronja TV i a totes les televisions de La Xarxa de Televisions Locals de Catalunya a partir d'aquest 2 de febrer, tots els dijous a 2/4 de 9 del vespre. En el primer programa, la periodistai el músicvisiten. Han quedat per dinar en un restaurant amb més de 50 anys d'història i tres generacions als fogons que cuina amb productes quilòmetre zero.Aprofiten el matí per conèixer una, i una ramaderia que cria en extensiu. Després de visitar el poble, s'asseuran a per degustar aquests productes de proximitat i descobrir altres històries que amaga aquesta petita localitat d'Osona.