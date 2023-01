L'Ajuntament de Sant Vicenç organitza unes visites guiades al conjunt monumental de Castellet

Conjunt en transformació

Invitacions gratuïtes

Els dies 4 i 5 de febrer al matí l'Ajuntament deha organitzat unes visites guiades per donar a conèixer el procés de rehabilitació del. L'activitat serà gratuïta i les sortides es faran en grup i en autobús des de la plaça del Pi. Les visites, que s'hauran de reservar amb anterioritat, estan programades per a les 10 i les 11 del matí, i les 12 i l'1 del migdia.Els veïns podran tornar a accedir al conjunt monumental de Castellet que continua elen una oportunitat inèdita els darrers cinc anys. Les obres de rehabilitació han obligat al tancament de l'espai al públic els últims anys. Els veïns podran veure els últims treballs acabats corresponents a l', a lai a la, respectivament. Actualment, l'Ajuntament treballa en el projecte dea l'espai de la casa de l'ermità que girarà al voltant del conjunt monumental, deli delsde l'eix del Llobregat i el Cardener.Elde tot el conjunt històric preveu altres actuacions que consistiran en ladel recinte exterior del castell, la reconstrucció dels petits murs a l'entorn de Castellet, la rehabilitació elque hi ha entre la casa de l'ermità i la torre i la urbanització dels camins d'accés a tot el conjunt històric.Lesper a les visites guiades són gratuïtes i s'han de descarregar a través de la pàgina web de l'Ajuntament , a entrapolis o bé caldrà adreçar-se a l'OAC. L'accés estarà restringit únicament a les persones que tinguin l'entrada i l'activitat