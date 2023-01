Súria rep la certificació oficial de Municipi Cardioprotegit

L'ha rebut la certificació oficial de, atorgada pel comitè directiu del(CCR). Aquest reconeixement certifica la idoneïtat de les accions realitzades en els darrers anys per assegurar la protecció cardiovascular de les persones del municipi.El CCR, format per societats científiques i mèdiques de Catalunya i Balears, va fer una avaluació favorable del, elaborat per l'àrea municipal de Sanitat.Al llarg de l'actual mandat municipal s'ha ampliat la xarxa de(DEA) contra accidents cardiovasculars, amb un total d'onze aparells fixes i un de mòbil. També s'han portat a terme diferentssobre l'ús dels DEA i la salut del sistema circulatori.Els DEA fixes de Súriaal centre urbà, als barris de Fusteret, Joncarets, Poble Vell, Salipota, Sant Jaume i Santa Maria, al Camp Municipal de Futbol, a la Piscina Municipal (temporada d'estiu) i al Pavelló Municipal d'Esports (resta de l'any). El DEA mòbil és al vehicle de la Policia Local.Els criteris utilitzats per decidir la ubicació dels desfibril·ladors van ser. Cada aparell inclou instruccions per al seu ús.D'altra banda, elinclou un apartat sobre la xarxa de DEA , amb enllaços de localització i altres informacions d'interès sobre protecció cardiovascular.