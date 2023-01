El CB Artés decideix el derbi bagenc contra el CB Vilatorrada en l'últim quart (75-56)

Una victòria molt groixuda per al CB Artés

Important victòria de La Salle

Elha tornat al, 75-56, la victòria que els havien infringit en la primera volta de la competició, en un partit en què els visitantsi han aguantat bé fins a l'últim quart. Per la seva part,ha aconseguit una important victòria contra el, 82-71, en un partit en què ha hagut de patir, però que ha resolt bé administrant els avantatges.Amb aquests resultats, els artesencs recuperenentre el grup de perseguidors dels líders, amb 9 victòries i 5 derrotes, mentre que els dequeden amb un registre de 6 victòries i 8 derrotes. La Salle iguala dígits, amb 7 victòries i 7 derrotes.Els 19 punts de diferència que el CB Artés ha aconseguit en el seu partit contra el CB Vilatorrada no reflecteixen la dinàmica delque s'ha disputat aquest dissabte. De fet, el resultat al final del partit gairebé ha coincidit amb ladels locals si no hagués estat per un tir lliure darrer dels santjoanencs.El CB Vilatorrada, que ha arribat a Artés escàs d'efectius, ha plantat cara i fins i tot ha finalitzat el primer quart per, 16-19. Tot i que en el segon quart els locals han premut l'accelerador per situar-se 12 punts per sobre, als darrers instants del tercer quart el marcador assenyalava un49-48.El CB Vilatorrada, però,i en el darrer període no ha pogut donar rèplica a les cistelles locals i ha acabat cedint un parcial de 24-8 que ha deixat el definitiu 75-56 en el marcador.Per part local, els màxims anotadors han estatamb 20 punts iamb 16, mentre que per l'equip de Sant Joan, han destacatamb 12 punts iamb 11.Quan al minut 3 de partit el marcador assenyalava un 3-17 a favor del Vedruna Gràcia, pocs aficionats de La Salle Manresa es podien imaginar que el, i fins i tot, amb una certa comoditat. Però així ha estat. Els locals s'han posat les piles, han empatat a 24, al minut 3 del segon quart, i ja han vist la resta del partit des de dalt.El partit ha començat amb un dur parcial 3-17 dels visitants que ha estat respost de seguida amb unde 10-0 per acabar el primer quart, i d'11-7 per situar el 24-24 en el marcador, ja en el segon. Lluny d'afluixar després d'eixugar la diferència, els locals han aprofitat el moment peramb un segon parcial de 19-7 per arribar al descans amb un còmode 43-31.A partir d'aquí, els manresans han sabut administrar les rendes i, sense deixar que els graciencs s'acostessin a més de 5 punts, han tancat dos, 19-18 el tercer i 20-22 el definitiu que els han donat la victòria final 82-71.Entre els manresans,ha fet 18 punts, i14.